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مصادر مصرية: أجواء إيجابية تسود جولة مفاوضات باريس للتوصل إلى هدنة في غزة

23 - فبراير - 2024

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن أجواء إيجابية تسود اجتماعات باريس الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة إنسانية واتفاق تبادل للأسرى، بين حماس وإسرائيل.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصادر قولها، إن اجتماعات باريس تتناول أيضا زيادة وتسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، جولة جديدة من المفاوضات عبر الوسطاء بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حول صفقة تبادل بين الطرفين، وهدنة إنسانية تستمر عدة أسابيع في قطاع غزة.

ويشارك في المحادثات، مسؤولون من دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 2:00 م

    هه كذب وافتراء فعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يريدون كسب وقت إضافي للقضاء على حماس يا ناس🇵🇸 🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 23, 2024 الساعة 2:12 م

    لا تفاؤل ولا هم يحزنون أوقفوا جنون عصابة غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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