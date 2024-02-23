مصادر مصرية: أجواء إيجابية تسود جولة مفاوضات باريس للتوصل إلى هدنة في غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن أجواء إيجابية تسود اجتماعات باريس الخاصة ببحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة إنسانية واتفاق تبادل للأسرى، بين حماس وإسرائيل.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصادر قولها، إن اجتماعات باريس تتناول أيضا زيادة وتسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، جولة جديدة من المفاوضات عبر الوسطاء بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حول صفقة تبادل بين الطرفين، وهدنة إنسانية تستمر عدة أسابيع في قطاع غزة.

ويشارك في المحادثات، مسؤولون من دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.