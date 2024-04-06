مصادر مصرية: القاهرة تستضيف الأحد اجتماعات لبحث التهدئة في غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن القاهرة تستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء في قطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصادر قولها إن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أآل ثاني، ووفدا إسرائيليا سيشاركون في مفاوضات القاهرة.

وزادت المصادر أن وفدا من حركة حماس سيصل القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة في القاهرة.

وتلعب مصر وقطر دورا في الوساطة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، من أجل تبادل الأسرى والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.