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مصادر مصرية: القاهرة تستضيف الأحد اجتماعات لبحث التهدئة في غزة

6 - أبريل - 2024

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى إن القاهرة تستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء في قطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصادر قولها إن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أآل ثاني، ووفدا إسرائيليا سيشاركون في مفاوضات القاهرة.

وزادت المصادر أن وفدا من حركة حماس سيصل القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة في القاهرة.

وتلعب مصر وقطر دورا في الوساطة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، من أجل تبادل الأسرى والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 4:11 م

    محاولات عبثية لا تحقن دماء الغزاوييين هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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  2. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 6, 2024 الساعة 5:31 م

    التهدئة لا تخدم المقاومة ……بل حكام المنطقة ……!

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 6, 2024 الساعة 6:39 م

    محاولات عبثية لا تحقن دماء الغزاوييين هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إنكم لمهزمون ولو بعد حين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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