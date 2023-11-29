مصادر مطلعة: الرئيس الإسرائيلي يعتزم زيارة الإمارات هذا الأسبوع في أول رحلة خارجية منذ الحرب

تل أبيب: يعتزم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زيارة مدينة دبي، في الإمارات، في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمشاركة في محادثات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28“، وفقا لمصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الزيارة ستكون الأولى الخارجية له منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الشهر الماضي.

وقد تحدث تغييرات خاصة بالزيارة في اللحظات الأخيرة في حال حدوث تطورات ملموسة في الصراع الحالي.

ومن المحتمل أن يلتقي هرتسوغ خلال وجوده في الإمارات برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وفي حين أن منصب الرئيس في إسرائيل شرفي إلى حد كبير- نظرا لأن السلطة التنفيذية يسيطر عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- إلا أن دور هرتسوغ أصبح أكثر وضوحا منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث يجري محادثات ويلتقي بقادة العالم لتعزيز الدعم لإسرائيل.

(د ب أ)