مصادر مطلعة ومقربة من المفاوضات: لا نية لنتنياهو إلا مواصلة الحرب

عائلات المخطوفين المحتجزين في غزة يعيشون كابوساً منذ 7 أكتوبر، ويخيل أن الوضع يتفاقم مؤخراً: فهل هناك مفاوضات أم لا، هل ستحدث صفقة أم لا، جزئية أم كاملة، هي أسئلة تؤدي إلى سطر أخير واحد – ماذا سيكون مصير أعزائهم؟

مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل مطلعة على المفاوضات، ومصدر كبير من إحدى الدول الوسيطة بين إسرائيل وحماس، لا يزالون متفائلين إزاء احتمالات الوصول إلى صفقة جزئية في منحى ويتكوف في الزمن القريب نسبياً. هذا في الوقت الذي يمارس فيه الوسطاء ضغطاً على الطرفين للموافقة على تنازلات أخرى.

مع ذلك، تقول المصادر الإسرائيلية إن نتنياهو يتصرف وكأنه لا نية له، مرة أخرى، للسماح أن يتحول وقف النار المؤقت إلى دائم، وينهي الحرب في غزة.

بعض من الاتصالات المتعلقة بإمكانية الصفقة تجري في جزيرة سردينيا المجاورة لشواطئ إيطاليا. جرت في الجزيرة سلسلة من اللقاءات في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين من قطر وإسرائيل والولايات المتحدة، ورغم أن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد، ترك المكان لكن تتواصل فيه محادثات بين مسؤولين كبار من كل الأطراف.

يتركز الاهتمام في هذه اللحظة، فنار ترامب العلنية من (“يبدو أنهم يريدون أن يموتوا”)، ونار أقل للدول الوسيطة، كلها ضد حماس. هذه المرة نجحت حماس حقاً في إثارة الأعصاب وإغضاب مصر وقطر، وهذا حسب المصدر الكبير في الدول الوسيطة.

حتى الأسبوع الأخير، أعلنت حماس بأنها لا تريد البحث في موضوع السجناء، المفاتيح وهوية المحررين، إلى أن يتفق على خرائط الانسحاب الإسرائيلي، ومدى وقف النار. موضوع السجناء، كما وعدت حماس، لن يكون مشكلة. الإحساس صحيح، حتى 23 تموز كان جيداً وحسب مصدر إسرائيلي كبير: من لحظة وصول رد إيجابي من حماس، سيستغرق الأمر بضعة أيام لإغلاق الزوايا”.

لكن عندها، عندما بدأ وكأنهم اتفقوا على الأمور المهمة، عادت حماس فجأة مع رد مفاجئ سلباً. وحسب المصدر من الدول الوسيطة، “فجأة، طرحت مطالب بشأن المفاتيح، وأضافت مصاعب أخرى حول كم ومتى وكيف، في مجال المساعدات الإنسانية”.

وحينها، بدأ استفزاز من خلف الكواليس بين الدول الوسيطة وحماس، فقد تبادلوا الاتهامات، وسرعان ما أصبح هذا الحدث علنياً. خليل الحية، الرجل الوحيد الذي بقي حياً وكان يحضر جلسات مجلس الحرب، ثار على الدول العربية واتهمها بالعجز.

في السطر الأخير، دعا الحية إلى اضطرابات في الدول العربية، وهاجم المؤسسة المصرية على أنها لا تفعل ما هو كاف.

أي أن حماس قررت التضحية بغزة وسكانها لإشعال حرب إقليمية يشارك فيها أعضاء محور المقاومة حتى تحقيق الهدف، والقضاء على إسرائيل، وإقامة دولة شريعة إسلامية فلسطينية على أراضيها.

ورغم ذلك، لا تزال الدول الوسيطة على اعتقاد باحتمال معقول لصفقة محدودة. “لم يكن الرد جيداً، لكن الفوارق ليست كبيرة. هذا يعود لأصحاب القرار؛ بيبي يريد صفقة دون خطة احتياطية، لكن لا وجه له لإبقاء وفد كبير هناك مدة أسبوعين دون أن يفعل شيئاً. وبالتالي، فقد استعرض العضلات وأعاده”، يقول مصدر مطلع جداً على المفاوضات، سبق أن أعرب في الماضي عن آراء متشائمة عن الصفقة.

ومع ذلك، هذا المصدر ومصدر كبير آخر في جهاز الأمن يعتقدان أن نتنياهو يعمل بشكل لا يترك مجالاً إلا لاستنتاج واحد فقط: “لا نية لإنهاء الحرب. ينبغي أيضاً أن نسأل الأمريكيين لماذا يوافقون على صفقة جزئية وقد رأوا مآل المرة السابقة. على أي حال، وقف النار لستين يوماً كان يفترض أن يصبح دائماً، فلماذا إذن لا نبدأ بالدائم مباشرة؟

بالنسبة لنتنياهو، يقول المصدر، إن “إصراره على صفقة جزئية نابع من عدم رغبته في إنهاء الحرب”. لذا، يحاول ما يمكن إخراجه الآن في هذه الصفقة. لو أراد إنهاء كل شيء لكان الوضع أسهل بكثير. فما حاجة الخصام على 800 متر أو 900 متر وأمور من هذا النوع”.

وقال مصدر كبير آخر إن “نتنياهو يجري كل عمل يعيده إلى القتال فور ذلك، قد لا يكون هذا قتالاً قوياً لكن شيئاً ما يشبه ما نراه اليوم”. وبتقدير هذا المصدر ومصادر أخرى في جهاز الأمن، “سيجد نتنياهو دليلاً على خرق حماس لوقف النار لكي يخرقه هو نفسه ولا ينهي الأمر”.

رونين بيرغمان

يديعوت أحرونوت 29/7/2025