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مصادر: مقتل 13 في حادث تصادم شاحنة بحافلة ركاب في جنوب مصر- (مصر)

17 - ديسمبر - 2024

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القاهرة: قال مصدران أمنيان ومصدر طبي في مصر إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تصادم شاحنة محملة بالأسمنت بحافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) على طريق سريع في محافظة أسيوط بجنوب البلاد.

وأضافت المصادر أن الحادث الذي وقع على طريق القوصية الزراعي أسفر أيضا عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى بمدينة أسيوط الواقعة جنوبي القاهرة لتلقي العلاج.

وحوادث الطرق شائعة في مصر بسبب تهور السائقين وتهالك بعض الطرق.

(رويترز)

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