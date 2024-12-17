مصادر: مقتل 13 في حادث تصادم شاحنة بحافلة ركاب في جنوب مصر- (مصر)

القاهرة: قال مصدران أمنيان ومصدر طبي في مصر إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تصادم شاحنة محملة بالأسمنت بحافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) على طريق سريع في محافظة أسيوط بجنوب البلاد.

وأضافت المصادر أن الحادث الذي وقع على طريق القوصية الزراعي أسفر أيضا عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى بمدينة أسيوط الواقعة جنوبي القاهرة لتلقي العلاج.

وحوادث الطرق شائعة في مصر بسبب تهور السائقين وتهالك بعض الطرق.

مشاهد من موقع حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق #أسيوط الزراعي بالقوصية ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وفق صحف محلية pic.twitter.com/SkN4Lo6JBR — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 17, 2024

مصرع وإصابة 15 راكب.. لحظة تصادم تريلا بميكروباص في الطريق الزراعي أسيوط pic.twitter.com/qWWXMql3P0 — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) December 17, 2024

(رويترز)