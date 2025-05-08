مصادر مقربة من ترامب: خاب أمله بنتنياهو وقرر التحرك بدونه

القدس: قالت مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر “بخيبة أمل” من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتزم اتخاذ “خطوات” في الشرق الأوسط “بدون انتظاره”، وفق إعلام عبري.

ومنذ بدء ولايته الرئاسية الجديدة، في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، قدّم ترامب دعما متنوعا وغير محدود لحكومة نتنياهو، التي تشن منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

رغم ذلك نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الخميس، عن المصادر دون تسميتها إن “ثمة انخفاضا في العلاقات الشخصية وخيبة أمل متبادلة بين نتنياهو وترامب”.

ولم توضح المصادر أسباب خيبة الأمل تلك، خاصة وأن ترامب حرص على استقبال نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، في البيت الأبيض.

الصحيفة أضافت أن مصدرين كبيرين مقربين من ترامب قالا، في محادثات مغلقة خلال الأيام الأخيرة، إنه قرر عدم انتظار إسرائيل لفترة أطول، ويمضي قدما في خطوات بالشرق الأوسط دون “انتظار نتنياهو”.

ولم تتطرق المصادر إلى طبيعة الخطوات التي يعتزم ترامب اتخاذها منفردا، لكنه ثمة شكوى في تل أبيب من أن ترامب يتصرف أحيانا دون تنسيق مع إسرائيل.

ولعل أحدث مثال على ذلك، اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثي اليمنية، ولا يشمل إسرائيل ولم تعلم به قبل إعلانه.

وحتى الساعة 12:10 “ت.غ” لم تعقب واشنطن ولا تل أبيب على تقرير الصحيفة الإسرائيلية.

(الأناضول)