سياسة | عربي | فلسطين

“حماس” تعلن استشهاد أربعة من قادتها بينهم رئيس الحكومة

18 - مارس - 2025

حجم الخط
12

القدس: أعلنت حركة “حماس” أن رئيس حكومتها في قطاع غزة عصام الدعاليس استشهد في سلسلة غارات شنتها إسرائيل فجر الثلاثاء، ضمن قائمة مسؤولين قضوا في التصعيد، الليلة الماضية.

ونعت الحركة في بيان الدعاليس “رئيس متابعة العمل الحكومي”، إلى جانب وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، الذي أعلن استشهاده في وقت سابق، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان، ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة.

وأوضحت “حماس”، في بيان، أنهم قضوا “بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم”.

صورة تظهر توفيق أبو نعيم، قائد قوات الأمن بـ”حماس”، ونائبه محمود أبو وطفة في غزة. 30 يناير 2020. رويترز

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول محمد الحسنات:
    مارس 19, 2025 الساعة 2:27 ص

    وداعاً ،، شهداء عند ربهم يرزقون..،،

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

رشيدة طليب: دعم واشنطن “مؤسسة غزة الإنسانية” تمويل للإبادة
منذ 4 ساعات
الأونروا: الاستجابة الصحية في قطاع غزة تواجه تحديات تشغيلية جسيمة- (تدوينة)
منذ 5 ساعات
“هاني” رضيع غزة.. غارة إسرائيلية تخمد ضحكته وتبتر قدمه- (صور)
منذ 6 ساعات
عائلات بأكملها طُمِرت تحت الرمال.. شهداء ومفقودون في مجزرة جديدة استهدفت خيام النازحين بغزة- (صور وفيديو)
منذ 17 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية