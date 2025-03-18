“حماس” تعلن استشهاد أربعة من قادتها بينهم رئيس الحكومة

القدس: أعلنت حركة “حماس” أن رئيس حكومتها في قطاع غزة عصام الدعاليس استشهد في سلسلة غارات شنتها إسرائيل فجر الثلاثاء، ضمن قائمة مسؤولين قضوا في التصعيد، الليلة الماضية.

ونعت الحركة في بيان الدعاليس “رئيس متابعة العمل الحكومي”، إلى جانب وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، الذي أعلن استشهاده في وقت سابق، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان، ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة.

استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس المهندس عصام الدعاليس pic.twitter.com/KJGeHc7pQt — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) March 18, 2025

وأوضحت “حماس”، في بيان، أنهم قضوا “بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الصهيونازي بشكل مباشر هم وعائلاتهم”.

#عاجـــــــــــــــــــــــل

استشهاد اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية في غزة، وجميع أفراد أسرته،جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة.

كل هذا لأنه أفشل خطة العملاء في إدارة غزة،ولأجل تهيئة الظروف للجنة دحلان القادمة بالعمل بأريحية.

رحمة الله عليه وعلى أسرته.#غزة_الفاضحة pic.twitter.com/vy8zDRw75U — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) March 18, 2025

(أ ف ب)