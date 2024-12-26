أذربيجان تعتقد أن صاروخا روسيا هو السبب في تحطم طائرتها

أنقرة: أفادت عدة تقارير اليوم الخميس بأن السلطات الأذربيجانية تعتقد أن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في كازاخستان، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا، تحطمت جراء إطلاق صاروخ روسي مضاد للطائرات عليها.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية عن مسؤولين كبار لم تسمهم في أذربيجان قولهم إن صاروخا ضرب الطائرة أمس الأربعاء.

وأشارت بوابة “كاليبر دوت إيه زد” الإخبارية الإلكترونية في أذربيجان إلى مصادر حكومية لم تسمها. ووفقا لهذه المصادر ضرب صاروخ مضاد للطائرات من طراز “بانتسير إس” الطائرة من طراز “إمبراير 190” وهي في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة جروزني بروسيا.

وتم رصد نشاط للمسيرات الأوكرانية في جمهورية الشيشان الروسية وعاصمتها جروزني قرب نفس الوقت.

وطلب الطيارون الهبوط بالطائرة اضطراريا في أقرب مطار روسي. ولم يتم السماح بهذا، لذلك حلق الطاقم بالطائرة المتضررة عبر بحر قزوين إلى أكتاو في كازاخستان، وفقا للتقرير.

وتحطمت الطائرة التي كانت تقل 67 شخصا وانفجرت أثناء محاولتها الهبوط في كازاخستان. ونجا 29 شخصا.

وبحسب كازاخستان، تم العثور على الصندوقين الأسودين اليوم. ومن المتوقع أن يساعد تحليل الجهازين فضلا عن اتصالات الراديو المحققين على تحديد سبب التحطم.

وأعلنت أذربيجان الحداد الوطني، اليوم الخميس، وسط تحقيقات جارية لتحديد ملابسات حادث تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية بعد إقلاعها من العاصمة باكو في كازاخستان.

ونقلت وكالة الأنباء الكازاخية “تنجرينيوز” عن وسائل إعلام محلية، أنه تم تنكيس الأعلام في أذربيجان، كما تم تأجيل الفعاليات الثقافية التي كانت مقررة اليوم الخميس في المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية.

(الأناضول)