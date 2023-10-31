مصادر: من المستبعد حضور بايدن قمة كوب28 للمناخ في دبي

واشنطن: قال مسؤولان أمريكيان وشخص آخر مطلع على التخطيط للحدث إن من المستبعد حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماع زعماء العالم بشأن تغير المناخ في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وينعقد الاجتماع الثامن والعشرون “لمؤتمر الأطراف” التابع للأمم المتحدة بشأن المناخ، المعروف باسم كوب28، في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر كانون الأول في دبي بالإمارات، المنتج الكبير للنفط.

وحذرت المصادر من أن جدول أعمال بايدن ليس ثابتا، ولا يزال من الممكن أن يتغير والأمر ليس رسميا حتى يتم الإعلان عنه. وقال اثنان منهم إنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد.

(رويترز)