“مصادفة لافتة”.. نشر رسائل لألبير كامو مناهضة لإعدام فرنسا لجزائريين في خضم قضية صنصال

باريس: في مصادفة لافتة، وفيما يُلاحَق الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر بتهمة “المساس بأمن الدولة”، نُشرت، الخميس، رسائل ينادي فيها الكاتب الفرنسي ألبير كامو، المولود في الجزائر، بالعفو عن جزائريين محكومين بالإعدام في فرنسا، قبل حوالى سبعة عقود.
وقد عُثر على هذه الرسائل في مجموعة نصوص سياسية للفيلسوف بعنوان “أكتويل 4” (“Actuelles IV”)، نشرتها دار “غاليمار”، وشاركت في إعدادها ابنته كاترين كامو.
المؤرخ فنسان دوكلير: في نهاية حياته، لم يتخلّ كامو عن القيام بأعمال مرتبطة بالجزائر، ولم يثنِهِ عن ذلك منعه من الكلام عنها، في هذا المعسكر أو ذاك
قبل وفاته العرضية، في كانون الثاني/يناير 1960، كان كامو قد شرع في إعداد هذا العمل، الذي لم يكن بالضرورة متمحوراً حول الجزائر، بعد أن تطرق إلى هذا الموضوع ضمن “أكتويل 3” (“Actuelles III”)، وهي مجموعة “قصص جزائرية” نُشرت عام 1958.
في كتاب “أكتويل 4” الذي يُطرح بعد وفاة الكاتب، والواقع في حوالى 500 صفحة، يمكن قراءة فقرات بعنوان “ضد عقوبة الإعدام (تونس، الجزائر، إيران)” و”إضافات حول عقوبة الإعدام” تتعلق بمسقط رأس كامو حيث وُلد خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وتظهر هذه الكتابات تعلّقاً كبيراً لدى الكاتب الفرنسي، الحائز جائزة نوبل عام 1957، بالجزائر التي كانت تمزّقها حرب الاستقلال منذ نهاية عام 1954.
ويقول المؤرخ فنسان دوكلير، الذي شارك في إعداد هذا العمل: “في نهاية حياته، لم يتخلّ كامو عن القيام بأعمال مرتبطة بالجزائر، ولم يثنِهِ عن ذلك منعه من الكلام عنها، في هذا المعسكر أو ذاك”.
لطالما أظهر بوعلام صنصال، البالغ 75 عاماً، والمعروف بمواقفه النقدية للسلطة الجزائرية، إعجاباً بألبير كامو.
وقال صنصال، في تصريحات لصحيفة “لومانيتيه” الفرنسية، سنة 2010: “أعشق هذا الكاتب، وأعتبره ممثلاً عن الأدب الجزائري. ومن صُدف الحياة أنني عندما كنت طفلاً كنت أعيش في حيِّهِ (…)، حيث كنت أصادف والدته. كان كاتبي الأول، أول كاتب قرأت أعماله”.
وأعلن محامي بوعلام صنصال، الثلاثاء، أن موكّله، الذي اعتُقل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في مطار الجزائر العاصمة، يقبع حالياً “رهن الاحتجاز، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة”. وتنص هذه المادة على “عقوبة الإعدام” التي تصدرها المحاكم الجزائرية أحياناً، لكنها لم تُطبّق منذ عام 1993.
إلا أنّ مؤلف كتاب “L’Etranger” (الغريب) عاصَرَ في زمنه إعدامات عدة.
في حزيران/يونيو 1956، كان الانفصاليان أحمد زبانة وعبد القادر فراج باكورة من أُنزلت بحقهم عقوبة الإعدام بالمقصلة خلال حرب الجزائر. وتبعهما آخرون، بينهم الفرنسي فرنان إيفتون، في شباط/فبراير 1957.
في “أكتويل 4″، يناشد كامو، في تشرين الأول/أكتوبر 1957، رئيس مجلس الوزراء آنذاك غي موليه اتخاذ “إجراءات سخيّة”، أي وقف أحكام الإعدام.
وفي كانون الأول/ديسمبر من ذاك العام، كتب كامو إلى رئيس محكمة الجنايات في باريس: “أنا، بقناعتي المنطقية، أعارض عقوبة الإعدام بشكل عام”.
وأضاف: “أنا معارضٌ لأطروحات وتصرفات جبهة التحرير الوطني”، وهي حركة كانت ناشطة من أجل استقلال الجزائر. لكنه رأى أن أحكام الإعدام “من شأنها أن تزيد من تقويض الأمل في التوصل إلى حل”.
صنصال: أعشق هذا الكاتب، وأعتبره ممثلاً عن الأدب الجزائري. ومن صُدف الحياة أنني عندما كنت طفلاً كنت أعيش في حيِّهِ، حيث كنت أصادف والدته. كان كاتبي الأول، أول كاتب قرأت أعماله
في كانون الثاني/يناير 1959، قدّمَ التماساً إلى رئيس الجمهورية الفرنسية شارل ديغول بشأن “ثلاث حالات لأشخاص محكوم عليهم بالإعدام” كان لا يزال من الممكن العفو عنهم. واستند في هذه المناشدة إلى “الظروف التي، في رأيي، ربما تجعل العقوبة القصوى غير ملائمة سياسياً، ووحشية بالتأكيد”.
وقد أثارت مواقف كامو بشأن عقوبة الإعدام جدلاً.
في أيلول/سبتمبر 2023، قال الأكاديمي الفرنسي-الأمريكي أوليفييه غلوغ، في مقال بعنوان “نسيان كامو”، إن الفيلسوف كان استنسابياً: ففي بعض الأحيان، قدّمَ نفسه على أنه مؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام، وفي أحيان أخرى ظلَّ صامتاً عندما طلب منه البعض التنديد ببعض أحكام الإعدام.
ويستمر التساؤل عمّا إذا تدخّلَ كامو لصالح الشيوعي فرنان إيفتون أم لا.
بالنسبة إلى فنسان دوكلير، “كامو لم يتخلَّ عن الدفاع عن الحرية في الجزائر، ما يعني احتمالاً طوباوياً للغاية بانتهاء الحرب والتصالح بين أفراد المجتمع الجزائري”.
(أ ف ب)
انا أتساءل لماذا ولا احد من المواقع أشار إلى جنسية صنصال الحقيقية
وكيف عاش في الجزاءر والسنة التي استوطنت فيه عاءلته في الجزاءر
السلام عليكم
ستان بين الثراء و الثرياء، ستان بين الشهيدان زبانة و فراج و صنصال محب فرنسا المستعمر القديم.
الكاتب أو المثقف أو أي صاحب راي ليس مكانه السجن ، صنصال ليس معارض أو منتقد السياسة الداخلية في الجزائر له ارائه الخاصة نتفق أو لا معها ، إلا انه يتطاول ككثير من الناس على الإسلام و المسلمين باسم محاربة الإسلاميين و ان المهاجرين العرب و خصوصا المسلمين منهم يشكلون خطرا على أوروبا المسيحية الديمقراطية و الحريات .
فهو يغذي كراهية ضد المهاجرين و المسلمين خاصة و دينهم تخدم العنصريين هنا في فرنسا و أوروبا.
فرنسا لها قوانينها و خطوط حمراء لا يمكن نطها مثل الشذوذ و الهلوكوست و اليهود و للجزائر حدود و خطوط حمراء لا يجوز صنصلتها.
بغض النظر عن مواقف كامي الدي يعتبر من أبرز الكتاب في القرن العشرين بل ومن أكثرهم تحليلا فلسفيا حول الداتا وأدواتها من الطبيعي أن يدافع كامي عن الحياة والحرية كأسلوب في الحياة وهو المولود في اراضي ما وراء البحار بالنسبة لفرنسا ولكن هل الدفاع عن المباديء ام اختلطت الأمور مع اشياء اخرى الجميع يعلم كيف كانت حياة الكاتب وما اتسمت به مما يسمى حرية إلى درجة الانحلال وبالتالي دفاعه عن المباديء لا يمكن تجزيءه بالنسبة للكاتب وليس عن قضية بقدر ما هو دفاع عن أهواء غريزية مختباة وراء مباديء إنسانية كي تخفي حقائق كارثية
هذا الكاتب صلصال من أصول يهودية ويكره الجزائر والاسلام ..فرنسا تتكلم على حق حرية التعبير إلى آخره ما قال يوسف عطال كان حق وحرية التعبير كذالك ولكن لا ….الكيل بمكيلين لا يوجد حرية التعبير في فرنسا والجزائر من حقها اخذ الإجراءات كما اخذ على عطال في فرنسا….تحيا الجزائر ورحمة الله على الشهداء.
أكد المؤرخ الفرنسي وهو من أصول يهودية و مختص في تاريخ الجزائر خلال الفترة الاستعماربة “أن ما صرح به صنصال عن حدود الحزائر الغربية لا يمت الى اي صلة بذلك و اكد ان مقاطعة معسكر كانت تابعة للجزائر وبها اسس الامير عبد القادر الجزائري دولة الجزائر الحديثة نفس الشئ اكده هذا المؤرخ عن مقاطعة تلمسان الحدودية مع المغرب أين ولد فيها أب الحركة السياسية في الجزائر الزعيم مصالي الحاج.
ومن هنا يتبين ان صنصال ما هو الا أداة بيد فرنسا تستعملها للضغط على الجزائر بعد ندية التعامل الرئيس تبون مع فرنسا .
صنصال ضحية مواقفه الشجاعة وارائه الصريحة اتجاه قضايا سياسية ذات أولوية كبرى بالنسبة للنظام العسكري بالجزائر الامر كله يا قراء القدس العربي مرتبط بتصريحات صنصال حول الصحراء الشرقية المغربية اما الجوانب الأدبية لهذا الكاتب وامتدادها المنهجية لالبير كامي فلا أهمية لها
من العجائب أن فرنسا التي تدافع على صنصال الذي تتصل على وطنه وهويته هي نفسها فرنسا التي لازالت لم تعترف بجرائمها بالجزائر التي قتلت فيها ملايين الجزائرين فرنسا و بريطانيا وإسبانيا و أمريكا هم اخر من تسمع لهم عندما يتحدثون على حقوق الإنسان اسبانيا التي استعملت قنابل الكيماوية في ريف المغربي وامريكا التي قتلت في اليابان و قتلت نصف مليون طفل في العراق ولازالت تدعم في كيان لقتل الفلسطين
الشهيد أحمد زبانة مجاهد