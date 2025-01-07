أمريكا تفرض عقوبات جديدة على قائد قوات الدعم السريع السودانية

نيروبي: أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان اليوم الثلاثاء استهدفت فيها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران دبلوماسيان إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على حميدتي قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان والتي تخوض حربا طاحنة ضد الجيش السوداني في محاولة للسيطرة على البلاد.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة تأكدت من ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية خلال الحرب، وسبق أن تحققت من ارتكاب الدعم السريع جريمة التطهير العرقي في ولاية غرب دارفور في 2023.

(رويترز)