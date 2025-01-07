سياسة | دولي | الولايات المتحدة

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على قائد قوات الدعم السريع السودانية

منذ 30 دقيقة

حجم الخط
0

نيروبي: أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان اليوم الثلاثاء استهدفت فيها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران دبلوماسيان إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على حميدتي قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان والتي تخوض حربا طاحنة ضد الجيش السوداني في محاولة للسيطرة على البلاد.

وذكر المصدران أن الولايات المتحدة تأكدت من ارتكاب قوات الدعم السريع جريمة الإبادة الجماعية خلال الحرب، وسبق أن تحققت من ارتكاب الدعم السريع جريمة التطهير العرقي في ولاية غرب دارفور في 2023.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

صاندي تايمز: ما هي خطط ترامب لمواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية؟
5 - يناير - 2025
الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار
4 - يناير - 2025
حين يكون الإرهاب أمريكياً محلّي الصنع
3 - يناير - 2025
فوز ترامب ومستقبل «الترانسجندر»
30 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية