مصدران: أمريكا طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل

ميقاتي يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين في بيروت.

لندن- “القدس العربي”: قال مصدر سياسي لبناني كبير، ودبلوماسي رفيع المستوى، إن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من لبنان، هذا الأسبوع، إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

وقال المصدران إن هوكشتاين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الجمعة، أن توسيع إسرائيل قصفها على لبنان مؤشرٌ على “رفضها” مساعي وقف إطلاق النار، بعد غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجراً.

وجاء، في بيان صادر عن مكتبه، أن ميقاتي قال، خلال لقائه القائد العام لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، إن “توسيع العدو الإسرائيلي مجدداً نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية (…) واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً بغارات تدميرية، كلّها مؤشرات تؤكد رفض العدو الإسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار، تمهيداً لتطبيق القرار 1701 كاملاً”.

