مصدران: أمريكا طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل

لندن- “القدس العربي”: قال مصدر سياسي لبناني كبير، ودبلوماسي رفيع المستوى، إن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من لبنان، هذا الأسبوع، إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل، في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.
وقال المصدران إن هوكشتاين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، الجمعة، أن توسيع إسرائيل قصفها على لبنان مؤشرٌ على “رفضها” مساعي وقف إطلاق النار، بعد غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية فجراً.
وجاء، في بيان صادر عن مكتبه، أن ميقاتي قال، خلال لقائه القائد العام لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، إن “توسيع العدو الإسرائيلي مجدداً نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية (…) واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً بغارات تدميرية، كلّها مؤشرات تؤكد رفض العدو الإسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار، تمهيداً لتطبيق القرار 1701 كاملاً”.
(وكالات)
اعتراف رئيس لبنان نجيب ميقاتي استمرار العدو الصهيوني المحتل باستمرار غاراته الحوشية التدميرية على الاراضي اللبنانية دليل على ان هذا العدو متعسف ومتغطرس حيال القانون الدولي والوساطات الدولية لإيقاف الحرب وهذا الاعترف يشكل بدوره وثيقة تبرأة ذمة حزب الله من قبل البعض بانه هو الذي يعرق الوصول الى اتفاق او هدنة لوقف القتال
الغارات الاسرائلية سببت دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في الضاحية الجنوبية لبيروت. والله المستعان!
شوف كيف الأمريكان واليهود بيعاملوا من يتماهى معهم.
دعوة للاستسلام مع اذلال كامل واهانة لا حدود لها.
على ميقاتي ان يتحمل تبعات تصريحاته وان يرفع راية او كلسون الاستسلام بيضاء فوق بيته وبنكه او بنوكه ومجلس وزراءه.
كان من الأجدر الا تستقبل الحكومة اللبنانية اصلا المبعوث الأمريكي لانه لا يأتي بجديد سوى التأكيد علي الانحياز الكامل للكيان الاسرائيلي. و الحديث عن تسوية اننا هو مضيعة للوقت و ضمان مزيد من الوقت آلة القتل والتدمير الصهيوني ضد المدنيين.
مخطأ من يظن أن إسراءيل ستنسحب من لبنان قبل تصفية قواعد ومخازن حزب الله العسكرية واللوجستية حتى لو أدى ذلك إلى احتلال كل لبنان.فهذه الفرصة لإسرائيل كانت
تنتظرها من زمان.كل ما نسمعه مناورات من
احل انتظار تسلم ترامب الرئاسة لتنفيذ ذلك.
لا ننسى أن هوشتكاين كان ضابطا في الجيش
الصهيوني فهو به دي امريكي.فهل سيسعى إلا
وفق ما تريده منه قيادته الحقيقية في إسراءيل. فهو لا يختلف عن كيسنجر اليهودي.
زيارته لإسرائيل كانت تفاهمات على سيناريو
التصعيد في لبنان لصالح نتنياهو.
هذا معناه ان الحلف الصهيوصليبي طلب من لبنان وباقي العربان أن يرفعوا الراية البيضاء وبعدها عليهم ان يطوبزوا امام المجرم نتنياهو لان العربان بعد مجازر غزة تبين انهم بدون كرامة وبدون شرف وحتى الدين الذي يدعونه ليس سوى دجل ونفاق
سقوط أمريكا سيكون مدوي
ههه عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي تريد تركيع لبنان يا إخوان وأحرار حزب الله اللبناني لهم بالمرصاد والأصفاد ✌️🇱🇧☹️💪🔥🐒🚀🔥