استهداف بالصواريخ لقاعدتين تضمان قوات للتحالف الدولي في العراق وسوريا

بغداد: أطلقت صواريخ باتجاه قاعدتين تضمّان قوات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا ليل الخميس-الجمعة، كما أفاد مسؤولون عراقيون وأمريكيون والمرصد السوري لحقوق الإنسان، من دون أن تسفر عن إصابات.

وقال مصدر أمني عراقي طالباً عدم ذكر اسمه إنّ “أربعة صواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد ولا توجد إصابات”.

بدوره، قال مسؤول أمني عراقي ثانٍ مشترطاً عدم نشر اسمه إنّ “قاعدة عين الأسد العسكرية استُهدفت بثلاثة صواريخ وطائرة مسيّرة، بدون وقوع إصابات”.

وأضاف أنّ “الصواريخ والمسيّرة استهدفت أطراف قاعدة عين الأسد”.

من جهته، قال مسؤول أمريكي طالباً عدم نشر اسمه إنّ الصواريخ سقطت خارج القاعدة بدون أن تسبّب، وفق تقارير أولية، خسائر بشرية أو أضراراً مادية.

وفي سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن “سقوط صاروخ على الأقل في منطقة قاعدة” للتحالف في منطقة حقل كونيو للغاز في ريف دير الزور في شرق سوريا. وأشار إلى أن الصاروخ انطلق من “مناطق نفوذ مجموعات موالية لإيران”، مضيفاً لم ترد “معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن”.

ولم تعلن أيّ جهة في الحال مسؤوليتها عن هذين الاستهدافين.

وجاء هجوم الخميس بعد اجتماع أمني عقد في واشنطن هذا الأسبوع بين مسؤولين عراقيين وأمريكيين حول مستقبل التحالف الدولي المناهض للجهاديين في العراق فيما تطالب الفصائل المسلّحة المدعومة من إيران بانسحاب هذه القوات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء إنّ المباحثات “توصلت إلى اتفاق حول مفهوم مرحلة جديدة في العلاقة الأمنية الثنائية”.

وفي 16 تمّوز/يوليو استُهدفت قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيّرتين، بدون وقوع إصابات أو أضرار. ورجح مسؤول أمني عراقي أن يكون الهجوم بهدف “إحراج” الحكومة العراقية و”الضغط” من أجل رحيل قوات التحالف الدولي المناهض للجهاديين، وهو المطلب الذي تكرره الفصائل الموالية لإيران.

وفي إطار تضامنها مع الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، نفذت “المقاومة الإسلامية في العراق”، وهي مجموعة تضمّ فصائل موالية لإيران، أكثر من 175 هجوماً صاروخيا وبطائرات مسيرة خلال الشتاء الماضي في العراق وسوريا، استهدفت جنودا أمريكيين ضمن التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، أدى هجوم بطائرة مسيرة الى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في منطقة صحراوية على المثلث الحدودي العراقي الأردني السوري.

ردا على ذلك، نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد الفصائل الموالية لإيران، في العراق وسوريا.

ومذّاك، توقفت الهجمات ضدّ القوات الأمريكية إلى حدّ كبير.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في العراق ونحو 900 عسكري في سوريا، وذلك في إطار التحالف الدولي الذي شكّلته في 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

وخلال الاجتماع الأمني في واشنطن، اتفق المسؤولون العراقيون والأمريكيون، وفق بيان وزارة الدفاع، على ضرورة أن يواصل العراق دعمه لقوات التحالف المتواجدة في سوريا.

(أ ف ب)