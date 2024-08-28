مصدران أمنيان: ضربة إسرائيلية على الحدود السورية اللبنانية تودي بحياة 4 مقاتلين

بيروت: قال مصدران أمنيان لرويترز إن هجوماً إسرائيلياً بطائرة مسيّرة استهدفَ سيارة لدى عبورها نقطة تفتيش سورية قرب الحدود مع لبنان، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مقاتلين فلسطينيين وأحد عناصر جماعة “حزب الله” اللبنانية.

وأوضح المصدران أن السيارة لم يكن بها أسلحة. ولم يصدر أي تعليق بعد من “حزب الله” أو حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، التي قال أحد المصدرين إن المقاتلين الفلسطينيين الثلاثة ينتمون إليها.

رئيس مجلس بلدة #الديماس في #ريف_دمشق المحامي عبدو التقي لـ شام إف إم: معلومات عن استشهاد أربعة أشخاص باستهداف سيارة على طريق دمشق بيروت بعد جسر بيروت باتجاه لبنان pic.twitter.com/GjyptTbr20 — kinda Dib (@KindadibSyrian) August 28, 2024

وقال عبدو التقي، وهو مسؤول محلي في سوريا، لمحطة إذاعية سورية إن سيارة تعرضت للاستهداف، صباح اليوم الأربعاء، على الطريق بين دمشق وبيروت، ما أدى إلى مقتل أربعة.

استهداف سيارة على طريق دمشق- بيروت قرب جسر الزبدانيhttps://t.co/Csqr6oBSHc pic.twitter.com/OeC4WRug0p — صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) August 28, 2024

ولم يصدر تعليق من إسرائيل بعد بشأن الواقعة.

(رويترز)