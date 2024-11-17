مصدران أمنيان: اغتيال مسؤول العلاقات الإعلامية بـ”حزب الله” في غارة إسرائيلية على بيروت

بيروت: قال مصدران أمنيان لبنانيان، إن غارة إسرائيلية على منطقة مكتظة بالسكان في بيروت اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في “حزب الله”.

وأصابت الغارة حياً لجأ إليه كثير من النازحين من الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة رأس النبع القريبة من السفارة الفرنسية قرب وسط بيروت، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، فيما أفاد مصدر أمني بأنها استهدفت مكتب حزب البعث فيها.

وأوردت الوكالة الوطنية أنّ “العدو نفذ غارة على رأس النبع”، فيما أفاد مصدر أمني، بأنّ الغارة استهدفت “شقّة تضم مركز حزب البعث” في بيروت.

(وكالات)