مصدران: أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط

دبي- الرياض: قال مصدران مشاركان في محادثات أوبك+ لرويترز إن مجموعة الدول المنتجة للنفط توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج الخام.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، الخميس، أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي من النفط الخام، البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو/تموز 2023، حتى نهاية الربع الأول 2024.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية (واس)، في وقت كان ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو موعد انتهاء تخفيض الإنتاج الطوعي للمملكة.

وذكرت الوزارة، أن قرارها جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+”.

وبذلك سيكون إنتاج المملكة النفطي ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية مارس/آذار 2024، “في دعم لاستقرار السوق، على أن تتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق”.

وتضاف هذه الكمية، إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في أبريل/نيسان الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وزادت الوزارة: “هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وبعيدا عن الخفض الطوعي، ينفذ تحالف “أوبك+” منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خفضا إلزاميا لأعضائه الـ 23 مجتمعين، بمقدار 3.66 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى نهاية 2024.

(وكالات)