مصدران: الموانئ التركية بدأت تطلب من السفن الإعلان عن عدم ارتباطها بإسرائيل

ميناء توزلا التركي، خارج إسطنبول. 30 يناير/كانون الثاني 2025. ا ف ب

إسطنبول: قال مصدران في قطاع الشحن إن سلطات الموانئ التركية بدأت تطلب، بشكل غير رسمي، من وكلاء الشحن تقديم خطابات تفيد بأن السفن غير مرتبطة بإسرائيل، ولا تحمل شحنات عسكرية أو خطرة متجهة إليها.

وأوضح المصدران أن مكتب رئيس الميناء أصدر تعليمات شفهية لوكلاء الموانئ بضرورة تقديم تأكيدات مكتوبة، مضيفَين أن السلطات لم تُصدر تعميماً رسمياً بشأن هذه المسألة.

وقال أحد المصدرين إن التعليمات تسري على الموانئ في مختلف أنحاء تركيا، فيما أوضح المصدر الثاني أن رسالة الضمان يجب أن تتضمن تأكيداً على أن مالكي السفن ومديريها ومشغليها ليست لهم أي علاقة بإسرائيل، وأن بعض أنواع الشحنات، مثل المتفجرات والمواد المشعة والعتاد العسكري، ليست على متن السفن في طريقها إلى إسرائيل.

ولم ترد وزارة النقل التركية بعد على طلب للتعليق.

وكانت تركيا قد قطعت، العام الماضي، علاقاتها التجارية مع إسرائيل، والتي كانت تقدَّر بنحو سبعة مليارات دولار سنوياً، بسبب حربها على قطاع غزة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

(رويترز)