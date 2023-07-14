اقتصاد | طاقة

مصدران: روسيا تضع خططا لخفض صادرات النفط في أغسطس

منذ ساعة واحدة

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موسكو: من المقرر أن تنخفض صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة مع مستويات يوليو تموز، في مؤشر على التزام موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات تزامنا مع خطوة مماثلة أعلنتها السعودية، حسبما أفاد مصدران مطلعان على خطط التصدير اليوم الجمعة.

وتقلص مجموعة أوبك+، التي تضم بلدان أوبك ومنتجين كبارا على رأسهم روسيا، الإمدادات منذ نوفمبر تشرين الثاني لدعم الأسعار.

وتعهدت موسكو هذا الشهر بخفض الصادرات 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، بينما مددت السعودية تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن تنخفض شحنات النفط في يوليو تموز من الموانئ الغربية، مثل بريمورسك وأوست لوجا في بحر البلطيق ونوفوروسيسك في البحر الأسود، إلى 1.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر مقارنة مع 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران و2.4 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

(رويترز)

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