مصدران سوريان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

دمشق: قال مصدران عسكريان سوريان اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ما لا يقل عن ثلاث محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا، إحداها في قاعدة جوية عسكرية.

(وكالات)