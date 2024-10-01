مصدران سوريان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

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مقاتلة إسرائيلية- أرشيف
دمشق: قال مصدران عسكريان سوريان اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ما لا يقل عن ثلاث محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا، إحداها في قاعدة جوية عسكرية.
(وكالات)
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