سياسة | عربي | سوريا

مصدران سوريان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف 3 محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا

منذ 45 دقيقة

مقاتلة إسرائيلية- أرشيف

حجم الخط
0

دمشق: قال مصدران عسكريان سوريان اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ما لا يقل عن ثلاث محطات رادار مضادة للطائرات في جنوب سوريا، إحداها في قاعدة جوية عسكرية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

صحيفة عبرية.. إسرائيل والاجتياح البري: بين حسابات الخسائر والقضاء على “حزب الله” قبل لملمة شتاته
منذ 16 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق قيود الجبهة الداخلية لتشمل القدس وتل أبيب
منذ ساعة واحدة
الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم البيرة ويفتش محلات تجارية- (فيديو)
منذ 24 ساعة
إعلام عبري: اعتراض صاروخ فوق إيلات – (فيديو)
29 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية