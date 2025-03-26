مصدران عسكريان: الجيش السوداني يطوق مطار الخرطوم والمناطق المحيطة- (فيديو)

الخرطوم: قال مصدران عسكريان الأربعاء إن قوات الجيش السوداني تطوق مطار الخرطوم والمناطق المحيطة به، في تطور رئيسي آخر للصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وعلى صعيد منفصل قال الجيش السوداني في بيان “استلمت قواتنا معسكر الميليشيا بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء، وهو المعسكر الرئيسي لميليشيا آل دقلو بوسط البلاد وآخر معاقلها في الخرطوم”.

وظل الجيش السوداني في موقف دفاعي في صراع يُهدد بتقسيم البلاد وتسبب في كارثة إنسانية. لكنه حقق في الآونة الأخير مكاسب واستعاد أراض من قوات الدعم السريع في وسط البلاد.

وتمكن الجيش يوم الجمعة من السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم.

وقال شهود عيان إن قوات الدعم السريع تمركزت في جنوب الخرطوم لتأمين انسحابها من العاصمة عبر الجسور المؤدية إلى أم درمان.

وتصف الأمم المتحدة الوضع في البلاد بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب انتشار المجاعة في عدة مناطق وتفشى الأمراض في شتى أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة.

واندلعت الحرب قبل عامين بينما كان السودان يعمل على الانتقال إلى حكم ديمقراطي.

وبعد إزاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019 تعاون الجيش وقوات الدعم السريع للإطاحة بقيادة مدنية تشكلت لاحقا.

وشكل عمر البشير قوات الدعم السريع، التي تعود جذورها إلى ميليشيا الجنجويد في دارفور، بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي لتصبح قوة موازية للجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

(رويترز)