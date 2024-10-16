فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض عسكري.. وغالانت يصف القرار بـ”العار”- (تدوينة)

باريس: أعلن منظمو يورونافال الأربعاء، أن المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته المقبلة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في شمال باريس، بطلب من الحكومة الفرنسية.

وأوضح منظمو المعرض أن “الحكومة الفرنسية أبلغت الثلاثاء في 15 تشرين الأول/أكتوبر يورونافال بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض يورونافال 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات”، مشيرين إلى “أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية”.

وأضاف المصدر نفسه “التزاما بقرار الحكومة الفرنسية، سيتم استقبال الشركات والمواطنين الإسرائيليين الراغبين بذلك، في المعرض بناء على الترتيبات الآنفة الذكر”.

شجب إسرائيلي للقرار

بدوره، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، القرار الفرنسي بأنه “عار”.

وقال غالانت على موقع التواصل إكس “سنواصل الدفاع عن أمتنا في مواجهة الأعداء على سبع جبهات مختلفة، والقتال من أجل مستقبلنا، مع فرنسا أو بدونها”.

התנהגותו של נשיא צרפת מקרון היא בושה לעם הצרפתי ולערכים שהוא מתיימר לקיים – ההחלטה להדיר תעשיות ביטחוניות ישראליות מצרפת פירושה סיוע לאוייבי ישראל בשעת מלחמה. צרפת מאמצת מדיניות עוינת כלפי העם היהודי ולא בפעם הראשונה בהיסטוריה.

נמשיך להלחם על קיומנו ועתידנו, איתם או בלעדיהם. — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) October 16, 2024

وشدد المنظمون على أن “يورونافال يتحضر لاستقبال كل شركة وكل زائر في إطار احترام التوجيهات الدولية والحكومية”، مشيرين إلى أن النسخة التاسعة والعشرين من المعرض الذي يقام بين الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر والسابع منه، يستعد لاستقبال زهاء 500 شركة و22 ألف زائر.

وكانت مشاركة الشركات الإسرائيلية ألغيت في معرض الدفاع والأمن “يوروساتوري” الذي أقيم في أواخر أيار/مايو، بقرار من الحكومة الفرنسية على خلفية العمليات العسكرية التي تقوم بها الدولة العبرية في قطاع غزة، قبل أن يعاد السماح بها بموجب قرار قضائي.

ويأتي القرار الحكومي بشأن معرض الدفاع البحري في ظل تصاعد التوتر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الماضية، مع مواصلة إسرائيل الحرب ضد حماس في غزة وتكثيف ضرباتها ضد حزب الله في لبنان.

وكررت باريس الدعوة الى وقف لإطلاق النار في لبنان والقطاع الفلسطيني. كما انتقدت ضربات إسرائيلية “متعمدة” طالت قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان، في خضم المعارك البرية بين الدولة العبرية والحزب اللبناني المدعوم من طهران.

(وكالات)