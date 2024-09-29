مصدران لرويترز: انتشال جثمان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:
قال مصدر طبي وآخر أمني لرويترز، الأحد، إنه تم انتشال جثمان الأمين العام لجماعة “حزب الله” اللبنانية حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنها سليمة.
ولم يذكر بيان “حزب الله” السبت، كيف قُتل، أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثمانه لم يكن به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.
متداولll لحظات استخراج جثمان "حسن نصر الله" من حفرة عميقة في الموقع المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت
#سوريا #لبنان #الضاحية_الجنوبية #إسرائيل pic.twitter.com/kTgdaqcwsN
— نبيل العثمان Nabel Alothman (@Nabel_Alothman1) September 29, 2024
وتداول عدد من مناصري “حزب الله” صورة للكفَن الذي سيلف به جثمان أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله. وأرفق البعض الصورة بتعليقات منها “بأمان الله يا عزّنا”.
كما تم التداول بفيديو عن تحضير الكفن للسيد نصر الله ورفاقه الشهداء على خلفية أقوال لأمين عام حزب الله.
لحظات حزينة ومؤلمة لخط كفن الأمن العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله وتكفين رفاقه الشهداء pic.twitter.com/uHBUMQps1h
— ﮼سُلـيماني ☫³¹³ (@ddkcd3) September 29, 2024
(وكالات)
الى جنة الخلد يا رب و حسبي الله و نعم الوكيل
قال الله:” كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر”، فلما تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكيد سوف ينتصر الكفار والله أعلم. أعتقد أن شريعة الله على الأرض أن الذي ينتصر هو العادل سواء أكان كافراً أو مؤمناً، الذي ينتصر في الحرب هو العادل، والذي ينفذ العدل على الأرض. هناك قوانين للانتصار الذي يأخذ بها سواء أكان مؤمناً أم كافراً ينتصر، حالياً الكفار يأخذون بها، وهي لها عدة أسباب، وهذا يكون امتحاناً للمؤمنين، ينظرون ما هي أخطاؤهم ليصلحوها، أكيد يجب أن يكون النصر للمؤمنين عندما يتخذون الأسباب.
رحم الله شهداء الحرية و الكرامة بسوريا الأموية الأبية ,
الذين إجتمع عليهم الطائفيون الأنذال !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
“هذه الشريحة التي تبتهج بجريمة اسرائيل لايهمها من يموت في غزة .. ولاتكترث بالمجازر في أهل السنة اذا كان مرتكبها امريكيا .. وقطعان الماعز كانت تجتر البرسيم لسنة كاملة وهي ترى المجزرة في غزة على الهواء .. ولاتقدّر ان من انبرى لحماية أهل السنة في فلسطين لم يكن أحدا منهم .. ولا من حكومة اردوغان .. ولا أي قائد او ملك او زعيم مسلم أو أمير .. بل شخص واحد اسمه حسن نصرالله دفع حياته بشكل كربلائي ثمنا لفلسطين وفداء لأهل غزة ..”
إنه أخر الخطباء السياسيين فلم يبق الا اصحاب لغة الخشب.
الى الحساب العسير على كل دم الشعب السوري الذي قتله هذا الهالك، دماء الشهداء والايتام من شعب سوريا سيلاحق هذا الهالك لا محالة و كذا الشعب اللبناني الذي تم رهن مستقبله بعمالة هذا البائد لأجندات سياسية صفوية خارجية لاتمت لحب الأوطان بصلة ، قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ” حب الاوطان من الايمان” هذا الهالك ومليشيته رهنت وطنا وشعبًا لأجندات سياسية خارجية وجعل لبنان دولة فاشلة لاتستطيع ان تُعين رئيسا و لا قدمت اي شيء للمواطنين اللبنانيين، رب ضارة نافعة، ما قامت دولة الاحتلال ليس ضاراً بمصلحة لبنان واتمنى من القوى الحية الوطنية اللبنانية ان تستعيد السيادة الوطنية على لبنان وتطرد العملاء الإيرانيين من هذا البلد الذي له مقومات تاريخية عظيمة
رحم الله الشهيد حسن نصرالله سيد المقاومة الذي أفنى حياته في سبيل القدس وكان مقاوما عنيدا إلى آخر لحظة ومضى شهيدا للقدس باختياره.
عاهد المقاومة على إسنادهم من الثامن من اكتوبر وظل على عهده إلى لحظة استشهاده.
تكالب الجميع عليه ولعبت الخيانة التي سيكشفها الله في حتفه.
الشعب الفلسطيني بكل اطيافه ممتن لنصرالله مقدرا تضحيته بنفسه، كل اطياف شعبنا الفلسطيني المعجزة الآبي ترفض الطائفية المقيتة التي لم يملك أصحابها إلا التاءتاءة بها.
هاهو نصرالله قد ترجل فارونا مراجلكم وماذا انتم فعلين غير االثرثرة.
شبعنا انتقادات وكلام. انبءونا كيف ستعوضون غياب نصرالله يا اهل السنة وما هي خططكم الميدانية لدعم المقاومة وأهل غزة فلا نرضى إلا بالجهاد وبالدماء. لا نريد مالا ولا نريد تعاطفا كاذبا لا يوءخر ولا يوءخر اكثر. نريد فقط جهادا من كل فرد بنفسه وبدمه تلبية لنداء الرب كما فعل نصرالله فهل من مقبل ام ان الجميع مدبر.
قيل بأن القنابل الإسرائلية يمكنها اختراق 50 إلى 70 م تحت الأرض. أتساءل كيف تم الوصول لمكان بعمق 30 مترا تحت الأرض مع ما ظهر من حطام بسرعة كهذه ؟