مصدران لرويترز: انتشال جثمان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

قال مصدر طبي وآخر أمني لرويترز، الأحد، إنه تم انتشال جثمان الأمين العام لجماعة “حزب الله” اللبنانية حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإنها سليمة.

ولم يذكر بيان “حزب الله” السبت، كيف قُتل، أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثمانه لم يكن به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

متداولll لحظات استخراج جثمان "حسن نصر الله" من حفرة عميقة في الموقع المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت #سوريا #لبنان #الضاحية_الجنوبية #إسرائيل pic.twitter.com/kTgdaqcwsN — نبيل العثمان Nabel Alothman (@Nabel_Alothman1) September 29, 2024

وتداول عدد من مناصري “حزب الله” صورة للكفَن الذي سيلف به جثمان أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله. وأرفق البعض الصورة بتعليقات منها “بأمان الله يا عزّنا”.

كما تم التداول بفيديو عن تحضير الكفن للسيد نصر الله ورفاقه الشهداء على خلفية أقوال لأمين عام حزب الله.

لحظات حزينة ومؤلمة لخط كفن الأمن العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله وتكفين رفاقه الشهداء pic.twitter.com/uHBUMQps1h — ﮼سُلـيماني ☫³¹³ (@ddkcd3) September 29, 2024

(وكالات)