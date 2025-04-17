مصدران لـ”القدس العربي”: سوريا بصدد توقيع 12 اتفاقية تعاون مشترك مع تركيا بينها اتفاقيات بنوك ومنصات تداول سوق رأس المال

دمشق- “القدس العربي”: عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في العاصمة دمشق، الأربعاء، مع وزير التجارة التركي عمر بولات، ومشاركة ممثلين عن وزارات النقل والتجارة والصناعة، اجتماعاً حضرته “القدس العربي”، وذلك في مقر وزارة المالية بدمشق.

12 اتفاقية جديدة

عضو مجلس العلاقات الاقتصادية في وزارة الخارجية التركية، ومنسق عام في الجمهورية العربية السورية، رواد رمضان قال، في لقاء خاص مع “القدس العربي”، إن سوريا وتركيا بصدد توقيع 12 اتفاقية للتعاون المشترك بين الجانبين السوري والتركي.

وأكد رمضان لـ “القدس العربي”، على هامش الاجتماع، الذي عقده وزير المالية السوري محمد يسر برنية، مع وزير التجارة التركي، أن الاتفاقيات مدعومة من رئاسة الجمهورية العربية السورية والرئاسة التركية.

وزاد: عقدنا إلى الآن 4 لقاءات مع وزير الاقتصاد ووزير النقل ووزير المالية، وسوف ننتقل إلى هيئة المعابر البرية والبحرية.

ولفت إلى أن الوفد التركي الذي يزور دمشق هو “أكبر وأول وفد تركي كبير يزور سوريا بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة“.

بنوك تركية سورية ومنصات لتداول سوق رأس المال

و يضم الوفد التركي ممثلين من وزارات النقل ومؤسسات اقتصادية ومجتمع مدني وغرف تجارية وصناعية واتحاد المتعهدين.

مسؤول التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، محمد الأتاسي، تحدث لـ “القدس العربي” عن أهم الملفات التي ناقشها الاجتماع، حيث قال: لمسنا نية تركية قوية للاستثمار ودخول السوق السوري، حيث ستشهد بعض القطاعات تطوراً ملحوظاً في المرحلة القريبة، لا سيّما القطاع المالي وقطاع البناء والقطاع الصناعي.

وأضاف: حاولنا أن نستذكر بعض الاتفاقيات التركية- السورية المشتركة القديمة، حيث سيم إعادة تفعليها بعد دراستها بما يتناسب مع الوضع الجديد في سوريا، لافتاً إلى أن “عدد هذه الاتفاقيات يزيد عن 8 اتفاقيات، كما أنه لدينا شراكات إستراتيجية، واتفاقيات ازدواج ضريبي، سوف نعيد تدقيقه، وسيكون في القريب اتفاقيات شراكة، من بينها بنوك مشتركة بين سوريا وتركيا، ومنصات مشتركة لتداول سوق رأس المال، واستشارات ودعم فني نحن بحاجته في سوريا، كما سنشهد تفعيل بعض القطاعات الصناعية التركية داخل سوريا”.

وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أفادت من جانبها أن اللقاء الذي جمع وزير المالية محمد يسر برنية مع الوفد التركي برئاسة وزير التجارة ‏التركي عمر بولات يهدف إلى تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا وتطويرها، ‏والارتقاء بها في مختلف المجالات، وخاصة المجالات المالية والمصرفية ‏والاقتصادية بمختلف قطاعاتها بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.‏

ونوّه الوزير برنية، خلال لقائه الوفد في مبنى وزارة المالية، “بمواقف ‏تركيا الداعمة لسوريا وشعبها خلال سنوات الثورة، لافتاً إلى أهمية زيارة الوفد ‏التركي خلال الأسابيع الأولى من عمل الحكومة السورية الجديدة، لكونه ‏يعكس اهتماماً حقيقياً بدعم سوريا، والمساهمة في إعادة إعمارها وبناء ‏مؤسساتها وتحقيق التنمية فيها”.‏

وأشار إلى حرص الحكومة السورية على تشجيع الاستثمار في ‏سوريا عن طريق العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير واستصدار ‏التشريعات ذات الصلة، وتقديم تسهيلات واسعة لهذا الأمر، وتوفير بنية تحتية ‏مالية ومصرفية مؤهلة ومتطورة، وخاصة في مجال تحويل الأموال، وتطوير ‏منظومة الدفع الإلكتروني بين مختلف الجهات.‏

وأكد الوزير برنية أهمية دعم القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية ‏بالتوازي مع العمل الحكومي، والاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، ‏إضافة إلى تكوين إدراك حقيقي لمتطلبات عملية الاستثمار في سورية ‏وتلبيتها، لافتاً إلى حرص الحكومة على بذل كل ما من شأنه تحسين الوضع ‏الاقتصادي السوري ومستوى معيشة المواطن والارتقاء بموقع سوريا إقليمياً ‏وعالمياً.‏

من جهته لفت الوزير بولات إلى عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الشعبين ‏السوري والتركي منذ القدم، وخاصة أن البلدين يشكّلان معاً من الناحية ‏الجغرافية جسراً يصل بين الشرق والغرب، منوهاً بالنصر الذي حققه ‏السوريون بعد 14 سنة صعبة مرت عليهم أفضت إلى ولادة سوريا الجديدة ‏في الثامن من شهر كانون الأول الماضي.‏

وأكد الوزير بولات دعم بلاده لبناء اقتصاد قوي في سوريا والمساهمة في ‏إعادة إعمارها، وتحسين واقع الزراعة والصناعة فيها وتطوير بنيتها التحتية ‏بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.‏