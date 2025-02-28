مصدران مصريان: إسرائيل تريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة 42 يوما

القاهرة: قال مصدران أمنيان مصريان اليوم الجمعة، إن الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 42 يوما إضافيا.

وأضاف المصدران أن حركة حماس ترفض محاولات التمديد وتريد الانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار غدا السبت، ولم توضح إسرائيل وحماس بعد ما سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت. وتتوسط مصر وقطر في المحادثات بدعم من الولايات المتحدة.

وقالت حماس في بيان اليوم الجمعة: “نطالب الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، والدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة”.

وقال مسؤولان حكوميان إسرائيليان، إن إسرائيل تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى، مع مواصلة حماس إطلاق سراح ثلاثة من الرهائن كل أسبوع مقابل أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل.

(رويترز)