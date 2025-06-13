إسرائيل تتحدث عن 3 مهمات سرية نفذها الموساد داخل إيران: إطلاق مسيرات وصواريخ من الداخل وتفخيخ قدرات الدفاع الجوي

القدس: قال مصدر أمني إسرائيلي إن قوات خاصة تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي قادت سلسلة عمليات سرية في عمق إيران، سبقت الضربات الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات تضمنت نشر أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة قرب مواقع أنظمة صواريخ أرض- جو إيرانية واستخدام تقنيات متطورة ضد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وإنشاء قاعدة لطائرات هجومية مسيرة قرب طهران.

وتحدث الإعلام العبري عن تفاصيل 3 مهمات أعد لها ونفذها جهاز الاستخبارات “الموساد” داخل الأراضي الإيرانية خلال الهجوم الذي شنته تل أبيب فجر الجمعة.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المصدر الأمني الإسرائيلي قوله إن “ثمة 3 عمليات مختلفة نفذها الموساد في إيران”.

تحدث الإعلام العبري عن تفاصيل 3 مهمات أعد لها ونفذها جهاز الاستخبارات “الموساد” داخل الأراضي الإيرانية

وفي التفاصيل، قال المصدر: “أولا، وسط إيران، عملت فرق كوماندوز تابعة للموساد على نشر أنظمة تشغيلية لأسلحة دقيقة التوجيه، في مناطق مفتوحة قرب أنظمة صواريخ أرض- جو الإيرانية”.

وأشار إلى أنه “مع بداية الهجوم الإسرائيلي، وبالتوازي مع هجمات سلاح الجو في جميع أنحاء إيران، تم تفعيل الأنظمة، وأطلقت الصواريخ الدقيقة مباشرة على الأهداف دفعة واحدة وبدقة عالية”.

وأضاف المصدر: “ثانيا، في حملة عملياتية أخرى لإحباط قدرات الدفاع الجوي الإيرانية التي تهدد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، زرع الموساد أنظمة وتقنيات هجومية متطورة على المركبات في عمليات سرية”.

ولفت إلى أنه “مع بدء الهجوم (الإسرائيلي) المفاجئ، تم إطلاق الأسلحة وتدمير أنظمة الدفاع الإيرانية بالكامل”.

وفيما يتعلق بالمهمة الثالثة، قال: “أنشأ الموساد قاعدة لطائرات مسيرة متفجرة تم تهريبها إلى قلب إيران قبل وقت طويل من الهجوم من قبل عملاء الموساد”.

ولفت إلى أنه “خلال الهجوم الإسرائيلي، تم تفعيل طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وإطلاقها على منصات إطلاق الصواريخ أرض- أرض الموجودة في قاعدة أشفق آباد بالقرب من طهران”.

وحتى الساعة 8:15 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من إيران بشأن عمليات الموساد داخل أراضيها، فيما توعد المرشد الأعلى علي خامنئي، الجمعة، إسرائيل بـ”عقاب صارم”، وفق وكالة “إرنا”.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير عشرات أجهزة الرادار ومنصات إطلاق صواريخ أرض- جو في إيران.

وقال الجيش في بيان: “استكملت طائرات حربية لسلاح الجو في الساعات الأخيرة ضربة واسعة النطاق ضد منظومة الدفاع الجوي غرب إيران”.

وأضاف: “خلال الضربة تم تدمير عشرات أجهزة الرادار ومنصات صواريخ أرض- جو”.

بدورها، ادعت القناة 12 العبرية الخاصة “تدمير المنشأة النووية في نطنز بإيران”، دون مزيد من التفاصيل.

(وكالات)