مصدر أمني مصري “ينفي” اختراق طيران إسرائيلي للمجال الجوي للبلاد

القاهرة: نفى مصدر أمني مصري، السبت، اختراق طيران إسرائيلي للمجال الجوي للبلاد، بحسب إعلام محلي.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن المصدر الأمني دون تسميته، وسط توتر على الحدود المصرية مع رفح الفلسطينية وتخوفات من اجتياح إسرائيلي للمدينة التي تعج بأكثر من 1.5 مليون فلسطيني أغلبهم نازحون.

وقال المصدر الأمني، إنه ينفي “تقارير إعلامية تتحدث عن اختراق المجال الجوي المصري من قبل طيران عسكري إسرائيلي”.

ووصف المصدر تلك التقارير بـ”الكاذبة ولا أساس لها”، دون أن يوضح مصدر تلك التقارير.

ومؤخرا توترت العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم بدء عملية عسكرية على الحدود والسيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي رفضته القاهرة بشدة.

و”محور فيلادلفيا”، امتداد من الأرض على طول حدود غزة مع مصر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، أنه “من الضروري السيطرة العسكرية عليه”.

وتشن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)