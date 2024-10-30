سياسة | عربي

مصدر أمني: مقتل شخص بغارة إسرائيلية على حافلة صغيرة محمّلة بالذخيرة قرب بيروت- (فيديوهات)

30 - أكتوبر - 2024

صورة متداولة للسيارة المستهدفة

بيروت: قُتل شخص بغارة إسرائيلية، الأربعاء، استهدفت حافلة صغيرة تابعة لـ “حزب الله” كانت تحمل ذخيرة على طريق دولي يربط بيروت بمناطق الجبل وشرق لبنان، ما أدى إلى مقتل سائقها، وفقًا لمصدر أمني، في خضم المواجهة المفتوحة بين الدولة العبرية و”حزب الله”.

وقال المصدر لفرانس برس إن “غارة إسرائيلية استهدفت حافلة صغيرة على طريق الكحالة وقتل السائق”، مضيفًا أن الحافلة كانت “محملة بالذخيرة”.

وأكد المصدر أن “الحافلة تابعة لحزب الله”.

وشاهد مصور في فرانس برس حريقًا كبيرًا اندلع في الحافلة، ووصل إلى الأشجار المحاذية للطريق عند موقع الغارة، وسط انتشار كبير للجيش والدفاع المدني والصليب الأحمر.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، من جهتها، إن “مسيّرة معادية استهدفت سيارة فان على طريق عاريا، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها”.

 وأفادت عن قطع هذا الطريق الدولي الذي يصل بيروت بشرق لبنان ودمشق في الاتجاهين بسبب “حادث أمني”.

وقبل نحو أسبوع، قُتل شخصان في غارة من مسيّرة إسرائيلية في المنطقة نفسها، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني حينها.

وأطلقت إسرائيل في 23 أيلول/سبتمبر عملية عسكرية في لبنان، بعد نحو عام على تبادلها القصف عبر الحدود مع “حزب الله” عقب اندلاع حرب غزة.

 (أ ف ب)

