أوبك+ في بيان: 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو بمقدار 411 ألف ب/ي

قالت مجموعة أوبك+ في بيان إن 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو بمقدار 411 ألف ب/ي.

واجتمعت دول مجموعة أوبك+ المنتجة للنفط اليوم السبت لمناقشة إنتاج يوليو تموز، وقالت أربعة مصادر أثناء انعقاد الاجتماع إن المجموعة تتجه إلى الموافقة على زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، بما يتماشى مع الزيادات المقررة لشهري مايو أيار ويونيو حزيران.

وقال مندوب في أوبك+ إن ثماني دول أعضاء في المجموعة، بدأت اجتماعا عبر الإنترنت بعد التاسعة صباحا بقليل بتوقيت جرينتش، تناقش أيضا خيارات أخرى. وكانت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ أفادت يوم الخميس بأنها قد تتناول زيادة تتجاوز 411 ألف برميل يوميا ليوليو تموز.

وتزيد الدول الثماني إنتاجها بوتيرة أسرع مما كان مخططا له سابقا، على الرغم من أن زيادة المعروض تضغط على الأسعار.

ورفضت جميع المصادر نشر هوياتها نظرا لحساسية الأمر. ولم ترد أوبك والسلطات في روسيا والسعودية على طلبات للتعليق أُرسلت أمس الجمعة.

(رويترز)