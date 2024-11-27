سياسة | دولي | الولايات المتحدة

فايننشال تايمز: واشنطن تستعد للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار

27 - نوفمبر - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

حجم الخط
0

واشنطن: قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد للموافقة على صفقة بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار.

وجاء في الصحيفة استنادا إلى مصادر في الكونغرس، أن إدارة بايدن وصلت إلى المرحلة النهائية من صفقة بيع أسلحة جديدة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الكونغرس مؤخرا بشكل غير رسمي أنهم سيوافقون على إرسال آلاف من مجموعات ذخائر الهجوم إلى إسرائيل.

وذكرت أن الإخطار الرسمي للكونغرس سيتم قريبا، وأن واشنطن ستقوم بتزويد تل أبيب بمئات القنابل الصغيرة.

وقال مسؤول مطلع، اليوم الأربعاء، طالبا عدم ذكر اسمه أن الصفقة تشمل الآلاف من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه والمئات من القنابل صغيرة القطر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بعدما أعطى بايدن الضوء الأخضر لبيع السلاح.

يشار أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الأسبوع الماضي، ثلاثة مشاريع قوانين لوقف بيع أسلحة لإسرائيل أعلنت عنها إدارة بايدن، في أغسطس/ آب الماضي.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دماء المجوعين تنزف على أعتاب مراكز التوزيع الأمريكية.. مجازر في غزة والاحتلال يهدد مناطق جديدة بالنزوح
منذ 6 ساعات
فيديو يظهر لحظة سيطرة الاحتلال على سفينة مادلين- (شاهد)
منذ 10 ساعات
“حكومة غزة” تكذب رواية إسرائيل بشأن وجود نفق تحت المستشفى الأوروبي
8 - يونيو - 2025
“القسام” تعلن قتل عسكريين إسرائيليين اثنين في مدينة غزة
8 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية