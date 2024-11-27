فايننشال تايمز: واشنطن تستعد للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار

واشنطن: قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستعد للموافقة على صفقة بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار.

وجاء في الصحيفة استنادا إلى مصادر في الكونغرس، أن إدارة بايدن وصلت إلى المرحلة النهائية من صفقة بيع أسلحة جديدة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الكونغرس مؤخرا بشكل غير رسمي أنهم سيوافقون على إرسال آلاف من مجموعات ذخائر الهجوم إلى إسرائيل.

وذكرت أن الإخطار الرسمي للكونغرس سيتم قريبا، وأن واشنطن ستقوم بتزويد تل أبيب بمئات القنابل الصغيرة.

وقال مسؤول مطلع، اليوم الأربعاء، طالبا عدم ذكر اسمه أن الصفقة تشمل الآلاف من الذخائر الهجومية المزودة بأنظمة توجيه والمئات من القنابل صغيرة القطر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بعدما أعطى بايدن الضوء الأخضر لبيع السلاح.

يشار أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض الأسبوع الماضي، ثلاثة مشاريع قوانين لوقف بيع أسلحة لإسرائيل أعلنت عنها إدارة بايدن، في أغسطس/ آب الماضي.

(وكالات)