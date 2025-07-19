مصدر فلسطيني: حماس تدرس خرائط جديدة لانسحاب إسرائيل من غزة

الدوحة- غزة: كشف مصدر فلسطيني، السبت، إن حركة حماس تسلمت من الوسطاء خرائط جديدة تظهر مناطق السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وبدأت بدراستها في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاؤل حذر بشأن إحراز تقدم في المحادثات.

وقال المصدر المطلع على مجريات المفاوضات في الدوحة، إن “حماس تسلمت خرائط من الوسطاء تظهر استمرار سيطرة جيش الاحتلال على مناطق واسعة من قطاع غزة، بما في ذلك معظم مدينة بيت حانون (شمال)، ونصف مدينة رفح و(بلدتي) خزاعة وعبسان في (محافظة) خان يونس (جنوب)، وأجزاء واسعة من حي الشجاعية (بمدينة غزة)”.

وأضاف أن الحركة “شرعت بدراسة المقترح في أطرها القيادية، وتجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية حول كيفية التعامل معه”.

وتشير الخرائط السابقة التي طرحت على حماس خلال المفاوضات الحالية، إلى سيطرة كاملة للجيش الإسرائيلي على بيت حانون، وأجزاء كبيرة من بيت لاهيا شمالي القطاع، وكامل مدينة رفح، وأجزاء واسعة من خان يونس، ومناطق حدودية كبيرة، وهو ما رفضته الحركة.

وتصر حماس على العودة إلى مناطق الانسحاب التي نصت عليها تفاهمات اتفاق يناير/ كانون الثاني 2025، والتي انسحب فيها الجيش الإسرائيلي لمسافة بعمق يتراوح بين 390 و1100 متر.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية، قولها إن هناك “تفاؤلاً حذرًا” بشأن إحراز تقدم، متوقعة إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين.

وذكرت الصحيفة، أن حماس أبدت تحفظات على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل محتجز إسرائيلي، غير أن الوساطة القطرية ساهمت في تقريب وجهات النظر.

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر حكومية (لم تسمها)، أن “حماس لم تقدم بعد ردا رسميًا على مقترح الوسطاء”، ونقلت عن أحد المسؤولين قوله: “أظهرنا مرونة، لكن حماس لا ترد”.

في المقابل، قال دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة في تصريحات لهيئة البث، إن “الفجوات بشأن خريطة انتشار القوات الإسرائيلية تقلصت”، وإن ما تبقى “مجرد عقبات محدودة”، مشيرًا إلى أن هناك “تفاؤلاً حذرا”.

وأوضح أن الجانبين ناقشا خلال اليومين الماضيين في الدوحة “عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين”.

واعتبر أن اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، كان “مهمًا جدًا لتقدم المحادثات”، وأن واشنطن “راضية عن التطورات حتى الآن”.

وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على المفاوضات بشأن قطاع غزة، السبت، إن تل أبيب تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حركة حماس تتعلق بإمكانية إنهاء الحرب.

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة عن المصدر السياسي، الذي لم تكشف عن اسمه، قوله إن “المحادثات الجارية في الدوحة مختلفة جذريًا عن سابقاتها، وهي تتناول هذه المرة إمكانية إنهاء الحرب، وليس فقط إطلاق سراح الأسرى”.

ولفت إلى أن “الصفقات السابقة ركزت على تحرير الأسرى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، لكن هذه الصفقة تتعامل مع مسألة إنهاء الحرب بشكل أوسع، ما يجعل كل شيء مترابطا ومعقدا”.

وأضاف المصدر أن الاتفاق المقترح حاليا يشمل فترة هدنة تمتد لـ60 يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء، وبدء مفاوضات مكثفة حول إنهاء الحرب.

وقال إنّ الاتفاق “يحتوي على العديد من البنود الحساسة التي تعكس حجم التحديات والطموحات الكامنة في هذه الفرصة السياسية”.

وادّعى المصدر أن “الوفد الإسرائيلي يمتلك هامش مناورة واسعًا ومرونة كافية تسمح بإمكانية التوصل إلى اتفاق من دون التنازل عن احتياجات إسرائيل الأمنية” على حد تعبيره.

والجمعة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث الرسمية، أنّ إسرائيل تبحث إرسال وفد ثان إلى الدوحة إذا وافق الجانب الفلسطيني على مناقشة تفاصيل الصفقة، وسط وساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

وتشمل المقترحات وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثة، على أن تُستأنف المفاوضات النهائية بشأن وقف الحرب خلال هذه الفترة، وفق الهيئة.

وتقول الهيئة الرسمية إنه رغم استمرار الفجوات في قضايا مثل آلية تسليم المساعدات وتوزيع القوات الإسرائيلية، ترى مصادر إسرائيلية أن الصفقة لا تزال ممكنة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم الإفراج “قريبا” عن 10 أسرى في قطاع غزة.

ولم يذكر ترامب، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل في حرب الإبادة على غزة، مزيدا من التفاصيل بشأن الموضوع.

وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2025.

وتهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.

ومرارا أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، بما يضمن استمراره بالسلطة، عبر الاستجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)