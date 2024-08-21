مصدر إسرائيلي: نتنياهو المسؤول بحال فشل مفاوضات صفقة التبادل

القدس: اتهم مصدر في الفريق الإسرائيلي المفاوض، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وحمّله المسؤولية في حال فشل المفاوضات.

وبينما يحاول نتنياهو إلقاء الكرة في ملعب حماس، تتهمه مصادر في الداخل الإسرائيلي بأنه هو من يعرقل المفاوضات بمطالبه الجديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر بالفريق المفاوض لم تسمه، الأربعاء، قوله إن نتنياهو “لا يكف عن وضع مطالب جديدة لعرقلة المفاوضات”.

وأوضحت الهيئة أن المصدر يشير بذلك إلى إصرار نتنياهو على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين.

وأضاف المصدر أن “المسؤولية عن النتيجة (احتمال فشل المفاوضات) ستكون على عاتق نتنياهو”.

وتابع أن “عددا من أعضاء طاقم التفاوض الإسرائيلي عكفوا في قطر خلال الأيام الأخيرة وحتى أمس، على محاولات يائسة لإنقاذ فرص التوصل إلى الصفقة”، دون مزيد من التفاصيل.

ولفتت هيئة البث إلى أن نتنياهو نفى أقوال المصدر الإسرائيلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه “خبر كاذب آخر صادر عن أولئك الذين يرددون حملة حماس الكاذبة والتي، عكس نتنياهو، رفضت المقترح الأمريكي وامتنعت عن حضور المفاوضات”، وفق ادعائه.

وأمس الثلاثاء، قال نتنياهو: “لن تغادر إسرائيل تحت أي ظرف من الظروف طريق فيلادلفيا وممر نتساريم على الرغم من الضغوط الهائلة للقيام بذلك.. ولست متأكدًا من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق”.

وعلى إثر ذلك، نقلت هيئة البث عن مصادر في الفريق الإسرائيلي المفاوض أن “تصريحات نتنياهو تهدف إلى نسف المفاوضات”.

(الأناضول)