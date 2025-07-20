مصدر إسرائيلي يزعم أن الجيش يوصي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة 

القدس: قال مصدر عسكري إسرائيلي “رفيع المستوى”، الأحد، إن الجيش “أوصى” المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 22 شهرا من حرب الإبادة المتواصلة ضد القطاع الفلسطيني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن المصدر -لم تسمه- قوله إن الجيش “يوصي بأن يتوصل المستوى السياسي إلى اتفاق”، ويعرب عن أمله في أن يتم ذلك “هذا الأسبوع”.

وادعى المصدر أن “هناك رغبة كبيرة لدى الجانبين” من أجل التوصل لاتفاق، وذلك في إشارة للمستويين العسكري والسياسي في تل أبيب.

كما زعمت هيئة البث أن الجيش “مستعد للمرونة وفقا لقرارات المستوى السياسي من أجل التوصل إلى اتفاق”، على حد تعبيرها.

وتأتى هذه التصريحات بينما تواصل تل أبيب حربها ضد القطاع وتفاقمها بسياسات الحصار والتجويع.

وفي وقت سابق الأحد، أصدر الجيش الإسرائيلي، لأول مرة منذ بدء الحرب إنذارات إخلاء للسكان الفلسطينيين في منطقة دير البلح، بوسط قطاع غزة، تمهيدا لعملية برية وتوسيع حرب الإبادة.

وتتزامن القرارات الإسرائيلية التي تعكس توسيعا لحرب الإبادة، مع مفاوضات غير مباشرة مستمرة في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل و”حماس” بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

والسبت كشف مصدر فلسطيني أن حركة حماس تسلمت من الوسطاء خرائط جديدة تظهر مناطق السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وبدأت بدراستها في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

(الأناضول)