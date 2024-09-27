«مصدر» الإماراتية تتطلع إلى تعزيز وجودها في مشروعات الطاقة المتجددة في اسبانيا والبرتغال

عاجل..بلينكن: مسار الصراع سيؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة وعدم الاستقرار

عاجل..سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي رفيع: تأكيد اغتيال حسن نصر الله قد يأتي في أي لحظة

عاجل..مستشار المرشد الإيراني: المقاومة تضم قادة وكوادر أقوياء وكل قائد يستشهد سيكون له بديل

عاجل.. إصابة 4 عناصر من الدفاع المدني اللبناني جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركز عملهم في النبطية

عاجل.. إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

عاجل.. الجيش اللبناني يفرض طوقا أمنيا حول السفارة الأمريكية

عاجل..إذاعة الجيش الإسرائيلي: فتح الملاجئ في كل أنحاء إسرائيل