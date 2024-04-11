مصدر: المبعوث الأمريكي طلب من وزراء خارجية في الشرق الأوسط التوسّط مع إيران

المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك- ا ف ب

واشنطن: قال مصدر مطلع إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط اتصل بوزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق ليطلب منهم إيصال رسالة إلى إيران تحثها على خفض التوتر مع إسرائيل في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصلية إيرانية في سوريا.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن بريت ماكجورك طلب من المسؤولين التواصل مع وزير الخارجية الإيراني لنقل رسالة مفادها أنه يجب على إيران التهدئة مع إسرائيل، وإنهم فعلوا ذلك.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء، إن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق تحدثوا هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني وناقشوا التوتر في المنطقة.

ورفض البيت الأبيض التعقيب.

وكان موقع أكسيوس أول من نشر عن مكالمات ماكجورك.

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل “يجب أن تعاقَب، وستعاقَب”، على خلفية غارة في دمشق أسفرت عن مقتل سبعة من أعضاء “الحرس الثوري” الإيراني.

وكان من بينهم محمد رضا زاهدي القيادي الكبير في “فيلق القدس”.

ولم تؤكد إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على دمشق، لكن البنتاغون قال إنها فعلت ذلك.

(رويترز)