مصدر بهيئة المعابر بغزة ينفي اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني

القاهرة: نفى مصدر مسؤول بهيئة المعابر والحدود في قطاع غزة اليوم الجمعة، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن المصدر المسؤول قوله إن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أشعلوا النار في إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وقال المصدر، إن النازحين فتحوا بوابة المعبر بعد أن أشعلوا إطارات السيارات، وقاموا بالاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وأوضح مسؤول بهيئة المعابر والحدود في غزة، أنه تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات.

(د ب ا)