مصدر تركي: تسليم المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي إلى الإمارات- (بيان)

أنقرة: قال مصدر أمني تركي، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مشتبه بهم متهمين بقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات ألقي القبض عليهم في إسطنبول في عملية سرية نفذتها أجهزة المخابرات والشرطة التركية هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أن المشتبه بهم وجميعهم من أوزبكستان، تم تسليمهم إلى الإمارات بناء على طلب من الحكومة الإماراتية.

أعربت الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع عائلة المقيم من الجنسية المولدوفية “زفي كوغان”، والذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية كجنسية مزدوجة إلى جانب جنسيته الرسمية المسجلة في الأوراق الرسمية كمقيم في الدولة.

ووجهت وزارة الخارجية الشكر للسلطات في تركيا على تعاونها في القبض على الجناة.

وأشادت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، بتعامل واحترافية السلطات الإماراتية المختصة التي تشرف على القضية وإدارتها لها بما لا يؤثر على سير التحقيقات الجارية.

وأكدت الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الفرضيات والشائعات والأخبار المضللة. وشددت على التزام دولة الإمارات بنهج التسامح وقيم التعايش السلمي بين الأديان والثقافات المختلفة، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن مجتمع الدولة وتوفير أفضل سبل الأمان لأفراده.

الإمارات تعزي عائلة المواطن المولدوفي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناةhttps://t.co/vIs4SD3iKK pic.twitter.com/5brqaVEhGc — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) November 26, 2024

(وكالات)