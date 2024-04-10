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مصدر حكومي: حادث طعن في مدينة بوردو الفرنسية ومقتل شخصين أحدهما المهاجم- (صور وفيديو)

منذ 25 دقيقة

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باريس: قال مصدر حكومي مطلع إن رجلا مسلحا بسكين طعن شخصا فأرداه قتيلا وأصاب آخر اليوم الأربعاء في مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا.

وقتلت الشرطة المهاجم. وأوضحت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الإخبارية أن الشرطة لا تعتقد مبدئيا أن للهجوم صلة بالإرهاب.

ولم يرد مكتب الادعاء في بوردو على الفور على طلب للتعليق.

وقع الهجوم قرب ضفاف نهر جارون في وسط بوردو. وأظهر مقطع فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجال شرطة واقفين بجوار جثة مغطاة ببطانية بيضاء. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديو على الفور.

وتعيش فرنسا حالة تأهب أمني قصوى قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية.

وأقيمت مباراة لكرة القدم بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في العاصمة الفرنسية مساء اليوم الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تهديد من تنظيم “الدولة”.

(رويترز)

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