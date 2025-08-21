سياسة | عربي | سوريا

مصدر حكومي سوري: لن يكون هناك ممر إنساني للسويداء عبر الحدود

منذ 38 دقيقة

صورة من طائرة مُسيّرة لمدينة السويداء عقب اشتباكات دامية بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية. 25 يوليو 2025. رويترز

دمشق: قال مصدر حكومي سوري، الأربعاء: “لن يكون هناك ممر إنساني عبر الحدود، وتقديم المساعدات الإنسانية يتم حصراً بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق، حرصاً على ضمان وصولها بشكل آمن ومنظم إلى جميع المستحقين، بما في ذلك محافظة السويداء وغيرها من المناطق”.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن “الحكومة السورية منحت المنظمات الأممية المختصة التسهيلات والموافقات اللازمة للقيام بمهامها الإنسانية، كما تواصل القوافل الوطنية والإغاثية السورية عملها بشكل منتظم، بما يعكس التزام الجمهورية العربية السورية بتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع شركائها الدوليين”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت أنه سيجري إنشاء معبر حدودي يمتد من حدود الجولان السوري المحتل إلى محافظة السويداء، ومعبر آخر من الحدود السورية- الأردنية، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحافظة، وهو ما تطالب به الفصائل التي تسيطر على السويداء بعد صعوبة نقل المواد الغذائية من محافظتي دمشق ودرعا بسبب الأوضاع الأمنية.

وأرسلت الحكومة السورية ومنظمات محلية ودولية أكثر من 13 قافلة مساعدات إلى السويداء.

(د ب أ)

