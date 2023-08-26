مصدر حكومي كويتي: لم نقدم أي طلب رسمي للحصول على عضوية “بريكس”

الكويت: نفى مصدر حكومي كويتي صحة ما تم تداوله عن رفض مجموعة “بريكس” طلب الكويت للانضمام إليها والتصويت برفض الطلب.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت عن المصدر قوله إن الكويت لم تقدم طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية المجموعة، مشدداً على أن الكويت شاركت بفعالية في قمة المجموعة التي شهدت حضور مسؤولين من نحو 50 دولة.

وكانت “بريكس” قررت في ختام أعمالها دعوة ست دول جديدة لعضويتها هي السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا اعتبارا من كانون الثاني/ يناير المقبل.

(د ب أ)