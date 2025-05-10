مصدر حكومي هندي يتّهم باكستان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

سريناغار (الهند): خرقت باكستان وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه السبت مع الهند بعد أربعة أيام على مواجهة عسكرية حدودية بين البلدين، وفق ما أفاد مصدر حكومي هندي.

وسمع دوي عدة انفجارات في مدينتين كبيرتين من الشطر الهندي من كشمير بعد ساعات من موافقة الهند وباكستان على اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد محادثات بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء أخطر مواجهة عسكرية بين الغريمين النوويين منذ عقود.

وأفاد صحافيون بسماع دوي انفجارات قوية مساء السبت في سريناغار، كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير (شمال غرب)، حيث انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي.

وتساءل رئيس السلطة التنفيذية في اقليم كشمير عمر عبدالله عبر منصة اكس “ماذا يحصل مع وقف اطلاق النار؟ نسمع دوي انفجارات في كل مكان في سريناغار”.

وبعد هجمات دموية استمرّت عدّة أيام بين باكستان والهند، اتفقت الدولتان السبت على “وقف فوري لإطلاق النار” أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدا بـ”المنطق السليم” الذي أبدته القوتان النوويتان.

ومنذ الأربعاء، تتبادل الدولتان الجارتان قصفا مدفعيا وهجمات بمسيّرات وصواريخ، الأمر الذي أثار مخاوف من وصول الأمور إلى حرب شاملة ودفع العديد من العواصم الأجنبية إلى الدعوة إلى ضبط النفس.

(وكالات)