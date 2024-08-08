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مصدر: حماس تنتظر قرار السنوار تعيين نائب له يقوم بصلاحياته كافة

8 - أغسطس - 2024

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غزة: كشف مصدر خاص، اليوم الخميس، عن أن حركة حماس في انتظار قرار رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، تعيين نائب له يقوم بصلاحياته كافة.

وقال المصدر في تصريح لقناة “الميادين” اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن من بين المرشحين لموقع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة: خالد مشعل، وخليل الحية، وموسى أبو مرزوق.

وكانت حماس أعلنت الثلاثاء اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل قبل نحو أسبوع في العاصمة الإيرانية طهران.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 11:43 ص

    تحية للسنوار تحية للثوار تحية للقسام تحية للسرايا تحية للكتائب تحية لألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والعرين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة و طولكرم وطوباس ونور الشمس والخليل وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🐒

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