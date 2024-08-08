مصدر: حماس تنتظر قرار السنوار تعيين نائب له يقوم بصلاحياته كافة

غزة: كشف مصدر خاص، اليوم الخميس، عن أن حركة حماس في انتظار قرار رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، تعيين نائب له يقوم بصلاحياته كافة.
وقال المصدر في تصريح لقناة “الميادين” اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن من بين المرشحين لموقع نائب رئيس المكتب السياسي للحركة: خالد مشعل، وخليل الحية، وموسى أبو مرزوق.
وكانت حماس أعلنت الثلاثاء اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل قبل نحو أسبوع في العاصمة الإيرانية طهران.
(د ب أ)
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