سياسة | عربي | فلسطين

مصدر: حماس لن تتفاوض على أي شروط جديدة لوقف إطلاق النار

15 - أغسطس - 2024

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 بيروت: صرح مصدر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن الحركة لن تتفاوض على أي شروط جديدة لوقف إطلاق النار أو الإفراج عن رهائن. 

وأضاف المصدر أن المفاوضات الجديدة التي تنطلق في قطر اليوم الخميس، يجب أن تركز فقط على تنفيذ الخطة المقدمة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. 

وأوضحت حماس للوسطاء أنها “لن تقبل مزيدا من التلاعب” من جانب إسرائيل. 

ونظرا لعدم وجود مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، تتولى قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة. 

 وتعتبر محادثات الخميس لحظة محورية في محاولة تأمين وقف إطلاق النار وتسهيل تبادل الأسرى في الصراع في غزة.

(د ب أ)



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  1. يقول محمد:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 1:47 م

    هذه هي القيادة الواعية ذات النظرة الثاقبة التي تعرف غايتها وتعرف نقاط ضعف خصمها المجرم. أكثر الله من أمثالكم فواحد منكم خير من مليار عميل وخائن و مطبع

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