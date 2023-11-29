مصدر: حماس وإسرائيل تبحثان معايير هدنة تشمل إطلاق سراح رجال وجنود

الدوحة- واشنطن: قال مصدر مطلع على المفاوضات، إن إسرائيل وحركة حماس تبحثان اليوم الأربعاء، معايير مرحلة محتملة جديدة من الهدنة في قطاع غزة، تشمل إطلاق حماس سراح محتجزين رجال أو من أفراد الجيش الإسرائيلي وليس فقط المحتجزين من النساء والأطفال.

وذكر المصدر أن مديري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) اجتمعا مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة أمس الثلاثاء، لمناقشة المرحلة الجديدة المحتملة، وما قد يكون مطلوبا للتوصل لوقف إطلاق نار يدوم أكثر من أيام معدودة.

والتقى مفاوضون قطريون مع مسؤولين من حماس قبل الاجتماع لتقييم مدى استعدادهم للموافقة على المعايير الجديدة.

ولم تتضح بعد نتيجة المناقشات بين قطر وحماس.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، يزور الدوحة “لعقد اجتماعات حول الصراع بين إسرائيل وحماس ومناقشات بشأن الرهائن” ولم يخض المسؤول في تفاصيل.

واجتمع بيرنز وديفيد بارنيا رئيس الموساد، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، ومسؤولون مصريون بعد يوم واحد من إعلان قطر تمديد اتفاق الهدنة لمدة يومين إضافيين.

وزار بارنيا وبيرنز قطر من قبل للقاء رئيس الوزراء القطري في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وخلال الأيام الأربعة الأولى من الهدنة، أطلق مقاتلو حماس سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا من المحتجزين. وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح 150 أسيرا وأسيرة من سجونها كلهم من النساء والأطفال.

ووافقت حماس في إطار تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين على إطلاق سراح 10 من النساء والأطفال الإسرائيليين كل يوم.

ولا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن حماس مستعدة لإطلاق سراح أي رجال أو عسكريين إسرائيليين من بين المحتجزين.

(رويترز)