مصدر دبلوماسي لـ«القدس العربي»: واشنطن أحبطت توجها لوقف «مؤسسة غزة»

نيويورك – لندن – «القدس العربي» ووكالات: لا يزال نشاط شركة «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أمريكيا وإسرائيليًا يثير الكثير من اللغط والمعارضة من أوساط دولية وحقوقية باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدةأمس الثلاثاء لـ«القدس العربي» أن نهار الجمعة الفائت كانت هنالك فعلا مساع من جانب الجزائر وباكستان لتحرك ضد هذه الشركة في مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عطّلت المحاولة.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ذكرت الأحد، أن الولايات المتحدة وإسرائيل “تعملان على إحباط مبادرة من الأمم المتحدة ودول أوروبية لتمرير قرار في مجلس الأمن، يهدف إلى وقف نشاط هو “مؤسسة غزة الإنسانية” و”إخراجها من اللعبة”.

وصدرت الثلاثاء مزيد من المواقف المنددة بأنشطة الشركة. وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط «مؤسسة غزة الإنسانية» كونها «لا تقدم سوى التجويع والرصاص» للمدنيين بالقطاع.

171 منظمة عالمية تدعو إلى تفكيكها

وأوضح لازاريني في تدوينة على منصة «إكس»، أن «أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات في قطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي».

وأشار إلى أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت لإنهاء نشاط ما يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» لأنها «لا تُقدم سوى التجويع وإطلاق النار» على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولفت الانتباه إلى أنه منذ انطلاق مشروع «مؤسسة غزة الإنسانية» في 27 أيار / مايو الماضي، «قُتل 500 جائع على الأقل وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء استماتتهم للحصول على الغذاء».

وفي جنيف، دعت أكثر من 170 منظمة غير حكومية إلى تفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة بسبب مخاوف من أنها تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة.

وصدر الإعلان المشترك من 171 جمعية خيرية موجهة للدول دعت للضغط على إسرائيل لوقف خطة «مؤسسة غزة الإنسانية» وإعادة المساعدات التي يتم تنسيقها من خلال الأمم المتحدة.

وجاء في البيان «يواجه الفلسطينيون في غزة خيارا مستحيلا: إما الموت جوعا أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على الغذاء لإطعام أسرهم».

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان منظمة «أوكسفام» و»أطباء بلا حدود» و»هيئة إنقاذ الطفولة» و»المجلس النرويجي للاجئين» و»منظمة العفو الدولية».

وفي ردها على البيان، قالت مؤسسة غزة الإنسانية لرويترز إنها وزعت أكثر من 52 مليون وجبة في خمسة أسابيع، وقالت إن المنظمات الإنسانية الأخرى «نُهبت جميع مساعداتها تقريبا».

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية لرويترز «بدلا من المشاحنات وتوجيه الإهانات من بعيد، نرحب بالمنظمات الإنسانية الأخرى للانضمام إلينا وإطعام الناس في غزة».

كما طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، بحصر توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بوكالة «الأونروا»، ودعت إلى تدخل دولي لوقف إطلاق النار بالتزامن مع تقديم تلك المساعدات.

جاء ذلك في بيان بختام اجتماع لجنتها التنفيذية في مدينة رام الله، نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وفي بيانها طالبت اللجنة «بحصر وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة الأونروا وحدها دون غيرها».

ودعت المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التدخل لتحقيق «وقف فوري لإطلاق النار، متزامنا مع تقديم وتنظيم المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة».