مصدر رئاسي تركي: أردوغان يأمر بإجراء مفاوضات لإطلاق سراح المدنيين المحتجزين لدى “حماس”

إسطنبول: قال مصدر رئاسي تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بإجراء مفاوضات للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن المدنيين الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة “حماس”.
ولم يتضح على الفور طبيعة المفاوضات، وما إذا كانت بمشاركة حركة “حماس” ومسؤولين إسرائيليين فيها.
وأضاف المصدر أن التقارير السابقة التي ذكرت أن مسؤولين أتراكاً التقوا “حماس” في العاصمة أنقرة لإجراء مفاوضات غير صحيحة.
يشار إلى أن أردوغان من أشد المنتقدين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأدان أردوغان، أمس الأربعاء، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفه بأنه “مذبحة”، كما ندد بقتل المدنيين الإسرائيليين.
يحاول الكيان التأكيد على ان اسرى الحرب ’’ رهائن’’ وينضم اليه في الحملة من يؤيده وها هو اردوغان كذلك,,, الاحتلال يتصرف كمافيا وعصابات ارهابية لانها طبيعته، ولكنه يحاول اتهام الشعب الفلسطيني بذلك,,, هو يخطف الفلسطينيين اطفالا ونساءا دون تهم ويضعهم باحكام ادرية من سياسيين وعسكريين لعشرات السنوات,,, يجب ان تبقى قضية الاسرى الى ما بعد انتهاء حملة الابادة الصهيونية على القطاع,, الاولية ان يتم وقف المجازر بحق الاطفال والنساء الفلسطينيين,,,, لوكان جيش الاحتلال جيشا،اصلا، لواجه المقاومة عبر نشر جنودا والقتال المباشر,,,ولكنه اتفه واجبن من ان يكون جيشا، وعناصره جنود,,, فهم فقط هواة العاب فيدوا يقتلون عبر التكنولوجيا عن بعد الاطفال والنساء والمدنيين ويتخذونهم رهائن للضغط عبر ابادتهم بالقنابل الامريكية والالمانية الثقيلة جدا و ’’ الذكية’’ و الموجهة,, الشعب الفلسطيني هو رهينة الهيمنة التكنولوجية الامريكية والصهيونية والذي يتم قطع رؤوس الاطفال والنساء الفلسطينيين باسلحتها المتطورة.
شو صار بصوته لاوردوغان لم يعد بالكاد يسمع الا همسا بعدما كان يصيح ويهدد يمينا وشمالا…هذا شخص بلا مباديء والاحوط الحذر من مبادراته لانه لامانع عنده ان يبيع حلفاؤه في سبيل مصالحه…المهم راحت عليه زيارة اسرائيل التي كان يعد لها