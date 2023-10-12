مصدر رئاسي تركي: أردوغان يأمر بإجراء مفاوضات لإطلاق سراح المدنيين المحتجزين لدى “حماس”

إسطنبول: قال مصدر رئاسي تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بإجراء مفاوضات للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن المدنيين الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة “حماس”.

ولم يتضح على الفور طبيعة المفاوضات، وما إذا كانت بمشاركة حركة “حماس” ومسؤولين إسرائيليين فيها.

وأضاف المصدر أن التقارير السابقة التي ذكرت أن مسؤولين أتراكاً التقوا “حماس” في العاصمة أنقرة لإجراء مفاوضات غير صحيحة.

يشار إلى أن أردوغان من أشد المنتقدين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأدان أردوغان، أمس الأربعاء، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ووصفه بأنه “مذبحة”، كما ندد بقتل المدنيين الإسرائيليين.