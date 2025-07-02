مصدر رسمي سوري: الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل “سابق لأوانه” 

دمشق: قال مصدر رسمي سوري الأربعاء إن التصريحات بشأن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل تعد “سابقة لأوانها”، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي غداة إبداء الدولة العبرية اهتماما بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر رسمي لم يسمّه قوله إن “التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعدّ سابقة لأوانها”.

وأضاف المصدر “لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام الاحتلال الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغل فيها”.

(أ ف ب)