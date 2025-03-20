قطر تعلن تسهيل الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزا بأفغانستان- (بيان) 

الدوحة: أعلنت قطر، الخميس، نجاح دبلوماسيتها في تسهيل الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزا في أفغانستان، في خطوة تُعزز مكانة الدوحة كوسيط دولي فاعل في حل النزاعات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها “يسرت الإفراج عن المواطن الأمريكي جورج غليزمان، الذي كان محتجزا في أفغانستان”.

وأضافت أن غليزمان “وصل إلى الدوحة، وسيغادر إلى بلاده في وقت لاحق” لم تحدده.

وصل إلى الدوحة وسيغادر إلى بلاده لاحقاً، قطر تعلن عن تيسيرها الإفراج عن المواطن الأمريكي جورج جليزمان الذي كان محتجزاً في أفغانستان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/vrI23ar8vP — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 20, 2025

ويبلغ غليزمان 65 عامًا، ويعمل ميكانيكي طائرات لدى شركة “دلتا إيرلاينز” الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع إن حركة طالبان الأفغانية أفرجت اليوم الخميس عن مواطن أمريكي وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر ومسؤولين من طالبان في كابول.

وأضاف المصدر أن جورج غليزمان، الذي احتُجز عام 2022 في أثناء زيارته لكابول كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية اليوم متجها إلى قطر.

وذكر المصدر أن من المتوقع أن يسافر غليزمان وبوهلر إلى الولايات المتحدة.

(وكالات)