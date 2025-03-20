سياسة | دولي | الولايات المتحدة

قطر تعلن تسهيل الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزا بأفغانستان- (بيان) 

20 - مارس - 2025

آدم بوهلر مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب لشؤون الرهائن

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الدوحة: أعلنت قطر، الخميس، نجاح دبلوماسيتها في تسهيل الإفراج عن مواطن أمريكي كان محتجزا في أفغانستان، في خطوة تُعزز مكانة الدوحة كوسيط دولي فاعل في حل النزاعات.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها “يسرت الإفراج عن المواطن الأمريكي جورج غليزمان، الذي كان محتجزا في أفغانستان”.

وأضافت أن غليزمان “وصل إلى الدوحة، وسيغادر إلى بلاده في وقت لاحق” لم تحدده.

ويبلغ غليزمان 65 عامًا، ويعمل ميكانيكي طائرات لدى شركة “دلتا إيرلاينز” الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع إن حركة طالبان الأفغانية أفرجت اليوم الخميس عن مواطن أمريكي وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بوهلر ومسؤولين من طالبان في كابول.

وأضاف المصدر أن جورج غليزمان، الذي احتُجز عام 2022 في أثناء زيارته لكابول كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية اليوم متجها إلى قطر.

وذكر المصدر أن من المتوقع أن يسافر غليزمان وبوهلر إلى الولايات المتحدة.

(وكالات)

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