جيش الاحتلال يطرد الجرحى والعالقين من مجمع الشفاء ومشاهد مأساوية لنزوحهم لجنوب غزة- (فيديوهات)

غزة: قال مدير مستشفيات غزة محمد زقوت إن الاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء.

وخلال مداخلة له على الجزيرة، قال زقوت إن 6 من مرضى غسيل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا، مضيفا: “سنضع كل طفلين من الخدج بحضانة واحدة بعد نقلهم إلى مستشفيات أخرى”.

وأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، السبت، بدء عمليات الإخلاء من المستشفى إثر مهلة الساعة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وقال أبو سلمية إنه “بعد عملية الإخلاء، بقي في المشفى 5 أفراد من الطاقم الطبي ونحو 120 مريضا لا يستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية بسبب إصاباتهم في الأقدام”.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الأمم المتحدة لإجلائهم.

وتابع أن “ما تبقى (على قيد الحياة) من الأطفال الخدج وعددهم 30 ما زالوا في المستشفى وتم التنسيق مع الصليب الأحمر لإخراجهم أيضا الساعة 11 بالتوقيت المحلي (8:00 تغ)”.

🔴🔴🔴 عاجل في خبر صادم انتشر قبل ساعات: قال متحدث من داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت المستشفى، ان الاحتلال اختطف جثث نحو 150 شهيد من مستشفى الشفاء وباحاته!!! الجدير بالذكر ان في موضوع يخص ذا الشيء سويت عنه ثريد قبل فتره بحطه تحت هالتغريدة مهم… pic.twitter.com/m11ExRIAYa — MOATH | معاذ (@M0ATH) November 18, 2023

وأكد أبو سلمية أن الوضع في المجمع صعب جدا، لا سيما أن الماء مقطوعة منذ أكثر من أسبوع والأطفال الآن بدون أوكسجين منذ فترة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قصف محطات الأوكسجين وخطوط المياه ومخازن الأدوية، ولا يوجد أي مكان صالح للحياة في المشفى، ولا يوجد حتى طعام.

ووصفت مصادر طبية فلسطينية مشاهد مأساوية لعمليات النزوح من المجمع نحو جنوب غزة.

"الاحتلال يعلم أنهم سيموتون على الطريق".. مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في #غزة: كيف لمرضى ملقين على السرير أن يمشوا 15 كلم على أقدامهم أجبرهم الاحتلال على مشيها بعد إخلاء مجمع الشفاء الطبي#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/oWopqabN1c — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 18, 2023

من #مستشفى_الشفاء بعد إعطاء الاحتلال مهلة ساعة لإخلاء الطواقم الطبية والنازحين والجرحى pic.twitter.com/L10pTMDzXC — Zeinab Imad Yassine 🧕🏻 (@zeinab_ysn) November 18, 2023

وأفاد مصدر طبي فلسطيني، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة مجمع “الشفاء” في غزة بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية صباحا.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة مجمع “الشفاء” في غزة بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وأضاف المصدر أن الجيش “يواصل محاصرة المستشفى.. كما يواصل عمليات التمشيط والبحث والحفر داخل المستشفى”.

وقال صحافي إن الجيش الإسرائيلي طلب عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إخلاءه من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي والتوجه مشيا نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، ثمة 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة ويتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم.

ما هو الهدف الحقيقي من استهداف مجمع الشفاء الطبي في #غزة بهذا الشكل بعد طلب جيش الاحتلال من الأطباء والمرضى والنازحين إخلاء المجمع؟#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/TYB8VEQgvb — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 18, 2023

"أبكي أمام المرضى".. مدير قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي يصف كيف يضطرون لإجراء عمليات بتر أطراف لأطفال بالحد الأدنى من المخدر pic.twitter.com/6ZBLJD0p8l — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2023

وكانت وسائل إعلام دولية بينها بي بي سي شككت في صحة المعلومات المقدمة من الجيش الإسرائيلي حول مجمع الشفاء. وزعم الجيش أكثر من مرة أن المجمع يحوي مراكز قيادة وتحكم لحركة حماس، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلا.

بي بي سي تشكّك برواية الاحتـ.ـلال : إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على وجود مركز عمليات لحمـ.ـاس في مستشفى الشفاء في غـ.ـزة.#عرب_لندن pic.twitter.com/lpsFjEUo1z — Arab-London عرب لندن (@arablondon4) November 17, 2023

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ليل الجمعة/السبت، فإنه منذ 8 أيام لم تدخل إلى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء مؤكدة وفاة 51 من المرضى بينهم 4 من الأطفال الخدج خلال هذه الفترة.

وقالت إن مجمع “الشفاء أصبح معزولا عن العالم تماما بسبب انقطاع الاتصالات. المرضى يتضورون جوعا. القمامة المتراكمة تشكل مهددا جديدا للمحاصرين في مجمع الشفاء”.

(وكالات)