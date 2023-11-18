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جيش الاحتلال يطرد الجرحى والعالقين من مجمع الشفاء ومشاهد مأساوية لنزوحهم لجنوب غزة- (فيديوهات)

18 - نوفمبر - 2023

جنود الاحتلال الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء

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غزة: قال مدير مستشفيات غزة محمد زقوت إن الاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء.

وخلال مداخلة له على الجزيرة، قال زقوت إن 6 من مرضى غسيل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا، مضيفا: “سنضع كل طفلين من الخدج بحضانة واحدة بعد نقلهم إلى مستشفيات أخرى”.

وأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، السبت، بدء عمليات الإخلاء من المستشفى إثر مهلة الساعة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وقال أبو سلمية إنه “بعد عملية الإخلاء، بقي في المشفى 5 أفراد من الطاقم الطبي ونحو 120 مريضا لا يستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية بسبب إصاباتهم في الأقدام”.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الأمم المتحدة لإجلائهم.

وتابع أن “ما تبقى (على قيد الحياة) من الأطفال الخدج وعددهم 30 ما زالوا في المستشفى وتم التنسيق مع الصليب الأحمر لإخراجهم أيضا الساعة 11 بالتوقيت المحلي (8:00 تغ)”.

وأكد أبو سلمية أن الوضع في المجمع صعب جدا، لا سيما أن الماء مقطوعة منذ أكثر من أسبوع والأطفال الآن بدون أوكسجين منذ فترة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قصف محطات الأوكسجين وخطوط المياه ومخازن الأدوية، ولا يوجد أي مكان صالح للحياة في المشفى، ولا يوجد حتى طعام.

ووصفت مصادر طبية فلسطينية مشاهد مأساوية لعمليات النزوح من المجمع نحو جنوب غزة.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة مجمع “الشفاء” في غزة بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية صباحا.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الجيش الإسرائيلي طالب إدارة مجمع “الشفاء” في غزة بإخلاء المستشفى من المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وأضاف المصدر أن الجيش “يواصل محاصرة المستشفى.. كما يواصل عمليات التمشيط والبحث والحفر داخل المستشفى”.

وقال صحافي إن الجيش الإسرائيلي طلب عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إخلاءه من جميع من فيه، من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي والتوجه مشيا نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك.

وبحسب الأمم المتحدة، ثمة 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة ويتزايد القلق الدولي بشأن مصيرهم.

وكانت وسائل إعلام دولية بينها بي بي سي شككت في صحة المعلومات المقدمة من الجيش الإسرائيلي حول مجمع الشفاء. وزعم الجيش أكثر من مرة أن المجمع يحوي مراكز قيادة وتحكم لحركة حماس، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلا.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ليل الجمعة/السبت، فإنه منذ 8 أيام لم تدخل إلى مجمع الشفاء أي إمدادات طعام ولا ماء مؤكدة وفاة 51 من المرضى بينهم 4 من الأطفال الخدج خلال هذه الفترة.

وقالت إن مجمع “الشفاء أصبح معزولا عن العالم تماما بسبب انقطاع الاتصالات. المرضى يتضورون جوعا. القمامة المتراكمة تشكل مهددا جديدا للمحاصرين في مجمع الشفاء”.

(وكالات)

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  1. يقول جورج:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 7:54 ص

    يمهل ولا يهمل.

    رد
  2. يقول رضا تونس:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 9:46 ص

    كل هذه الجرائم لم تحدث حتى في زمن النازية وهي في رقاب الانظمة العربية الخانعة والمتخاذلة

    رد
    1. يقول الكروي داود النرويج:
      نوفمبر 18, 2023 الساعة 11:56 ص

      صدقت

  3. يقول عبدالله /من الصحراء الغربية:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 11:07 ص

    هل بقي للعميان في الغرب من حجة لدعم هذا الكيان المجرم؟ وهل بقي للمطبعين من مسوغ للاستمرار في تطبيعهم الذي اصبح مرادفاً للخيانة والتخاذل؟ بعد كل صور الاجرام الوحشي، التي يرتكبها الجيش الاسرائيل في حق الابرياء التي فاقت كل تصور في همجيتها، واي معنى للحديث المنافق عن حقوق الانسان والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. ولكن مهما عربد هذا الكيان ودمر وشرد فالقضية الفلسطينية باقية وستنتصر بحول الله، والاحتلال إلى زوال.

    رد
    1. يقول الداه/الصحراء المغربيه:
      نوفمبر 19, 2023 الساعة 5:06 ص

      لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل.انا لله وانا اليه راجعون.

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