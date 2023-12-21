مصدر طبي: استشهاد مدير شرطة خان يونس بغارة إسرائيلية

غزة: أعلن مصدر طبي فلسطيني، استشهاد مدير شرطة مركز خان يونس جنوبي قطاع غزة مهدي العقاد، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا شرق المدينة ليل الخميس.

وقال المصدر في المستشفى الأوروبي (رفض الكشف عن هويته) بمدينة خان يونس : “استشهاد المقدم مهدي العقاد، مدير شرطة خانيونس البلد، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا يعود لعائلة العقاد”.

وأضاف: “تم انتشال 6 أشخاص ما بين شهيد وجريح وما زال هناك نحو 5 أشخاص تحت الأنقاض”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته العنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، من بينها المناطق الجنوبية، التي يدعي دائما أنها “آمنة”.

وتسفر هذه الغارات، بحسب إفادة مصادر طبية، عن سقوط قتلى وجرحى فضلا عن وجود أعداد من المفقودين تحت الأنقاض، والذين يتعذر انتشالهم بسبب نقص المعدات والأدوات اللازمة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)