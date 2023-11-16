مصدر طبي: جيش الاحتلال يجرّف حديقة مسشفى الشفاء  

غزة: أفاد مصدر طبي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الخميس، أن جرافات عسكرية إسرائيلية تنفذ عمليات تجريف وحفر في الحديقة الخلفية للمستشفى، بعد أن انسحبت منها الدبابات.

وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن الدبابات الإسرائيلية “انسحبت من ساحة المستشفى، ولكن دخلت جرافات عسكرية إلى الحديقة الخلفية وتنفذ عمليات تجريف وحفر واسعة فيها”.

وأضاف المصدر، بأن الجرافات “سحبت السيارات من ساحات المستشفى قبل أن تبدأ بعمليات الحفر والتجريف”.

وأشار إلى أن الجرافات قامت بعملية تسوية كاملة لساحات المستشفى ودمرت كل ما فيها من خيام ومنشآت ومظلات وأسوار.

يأتي ذلك، فيما تفرض الآليات العسكرية حصارا شاملاً على المستشفى من جميع الجهات وتستهدف كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى، وفق المصدر ذاته.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير واستهداف لمستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى.

والأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي مرتين خلال 24 ساعة، فيما كانت الدبابات تحاصر المجمع منذ أسبوع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وبدأ الاقتحام الأول فجر الأربعاء، بينما كان المجمّع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بجثامين عشرات الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية.

ومنذ أيام، يتعرض مجمّع الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما نفته مرارا حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ومجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، تأسس عام 1946، ويعمل فيه 25 بالمئة من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله، ويحتوي على 500-700 سرير، بحسب ما أوردته “وفا”.

(الأناضول)